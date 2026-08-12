Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Хуситы нанесли ракетный удар по торговому порту в Йемене
Две баллистические ракеты хуситов повредили морской причал в провинции Таиз в Йемене, продолжив серию масштабных атак на инфраструктуру региона.
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по торговому порту Моха, передает РИА «Новости».
Местные власти сообщили о значительном ущербе. ««Ансар Аллах» выпустили две баллистические ракеты по морскому причалу порта Моха на западе провинции Таиз», – заявил собеседник агентства.
Инфраструктура гавани серьезно пострадала, разрушения усугубились после предыдущих атак беспилотников. В понедельник аналогичные удары по военной и гражданской инфраструктуре унесли жизни семи человек, еще 30 получили ранения. Во вторник боевики также атаковали склады вооружения и военный лагерь в провинции Мариб.
Затяжной конфликт в Йемене между правительством и шиитским движением привел к тяжелому гуманитарному кризису. По оценкам ООН, противостояние унесло жизни 377 тыс. человек, а экономический ущерб достиг 126 млрд долларов. Около 80% населения нуждаются в помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменское движение «Ансар Аллах» провело масштабную атаку по позициям военных в районе Моха.
Несколькими днями ранее при ударе мятежников по этому порту погибли семь человек.
Жертвами ракетного обстрела коммерческого судна в Баб-эль-Мандебском проливе стали три члена экипажа.