Хуситы нанесли ракетный удар по торговому порту в Йемене

Tекст: Ольга Иванова

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по торговому порту Моха, передает РИА «Новости».

Местные власти сообщили о значительном ущербе. ««Ансар Аллах» выпустили две баллистические ракеты по морскому причалу порта Моха на западе провинции Таиз», – заявил собеседник агентства.

Инфраструктура гавани серьезно пострадала, разрушения усугубились после предыдущих атак беспилотников. В понедельник аналогичные удары по военной и гражданской инфраструктуре унесли жизни семи человек, еще 30 получили ранения. Во вторник боевики также атаковали склады вооружения и военный лагерь в провинции Мариб.

Затяжной конфликт в Йемене между правительством и шиитским движением привел к тяжелому гуманитарному кризису. По оценкам ООН, противостояние унесло жизни 377 тыс. человек, а экономический ущерб достиг 126 млрд долларов. Около 80% населения нуждаются в помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменское движение «Ансар Аллах» провело масштабную атаку по позициям военных в районе Моха.

Несколькими днями ранее при ударе мятежников по этому порту погибли семь человек.

Жертвами ракетного обстрела коммерческого судна в Баб-эль-Мандебском проливе стали три члена экипажа.