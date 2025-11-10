Reuters: ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении из-за санкций

Tекст: Елизавета Шишкова

ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на нефтяном месторождении Западная Курна-2 после введения американских санкций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Месторождение находится на юге Ирака и считается одним из крупнейших в мире.

Компания в письме министерству нефти Ирака заявила, что продолжать работу в нынешних условиях невозможно. Представитель иракской нефтяной отрасли отметил: «Если причины форс-мажора не будут устранены в ближайшие полгода, ЛУКОЙЛу придется полностью прекратить добычу на Западной Курне-2».

По данным Reuters, Ирак временно приостановил денежные выплаты ЛУКОЙЛу и аннулировал натуральную выплату – четыре миллиона баррелей сырой нефти. Представитель министерства нефти Ирака добавил, что все полученные ЛУКОЙЛом деньги от деятельности в стране будут заморожены из-за санкций США до урегулирования ситуации. Источник агентства указал, что Ирак не может работать с компаниями под санкциями.

ЛУКОЙЛ выиграл тендер на разработку Западной Курны-2 в 2009 году, а промышленная добыча стартовала в 2014-м. Большая часть запасов нефти сосредоточена в залежах Мишриф и Ямама.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций. Санкции сделали наиболее уязвимыми европейские активы компании.

Европейские правительства могут заблокировать сделки с активами, арестовать доли и ввести внешнее управление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вредят мировой экономике.