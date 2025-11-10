Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.7 комментариев
ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении из-за санкций
Reuters: ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении из-за санкций
Работы на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире Западная Курна-2 приостановлены из-за введённых против ЛУКОЙЛа американских санкций, сообщает Reuters.
ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на нефтяном месторождении Западная Курна-2 после введения американских санкций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Месторождение находится на юге Ирака и считается одним из крупнейших в мире.
Компания в письме министерству нефти Ирака заявила, что продолжать работу в нынешних условиях невозможно. Представитель иракской нефтяной отрасли отметил: «Если причины форс-мажора не будут устранены в ближайшие полгода, ЛУКОЙЛу придется полностью прекратить добычу на Западной Курне-2».
По данным Reuters, Ирак временно приостановил денежные выплаты ЛУКОЙЛу и аннулировал натуральную выплату – четыре миллиона баррелей сырой нефти. Представитель министерства нефти Ирака добавил, что все полученные ЛУКОЙЛом деньги от деятельности в стране будут заморожены из-за санкций США до урегулирования ситуации. Источник агентства указал, что Ирак не может работать с компаниями под санкциями.
ЛУКОЙЛ выиграл тендер на разработку Западной Курны-2 в 2009 году, а промышленная добыча стартовала в 2014-м. Большая часть запасов нефти сосредоточена в залежах Мишриф и Ямама.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения санкций. Санкции сделали наиболее уязвимыми европейские активы компании.
Европейские правительства могут заблокировать сделки с активами, арестовать доли и ввести внешнее управление.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения против «Лукойла» нарушают нормы международной торговли и вредят мировой экономике.