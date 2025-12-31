В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Большой Московский цирк сообщил дату и место похорон Эмиля Кио
Народный артист РСФСР и советский иллюзионист Эмиль Кио будет похоронен на Троекуровском кладбище 2 января, сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.
«Прощание с ним состоится 2 января по адресу: [улица] Рябиновая, 21, строение 1, в церемониальном зале Троекуровского кладбища», – добавили ТАСС в пресс-службе цирка.
Днем ранее, 30 декабря, стало известно о смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни, о чем сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.