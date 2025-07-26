ЦАХАЛ заявил о начале сбросов гумпомощи в Газу с вечера субботы

Tекст: Ирма Каплан

В заявлении отмечается, что в соответствии с директивами политического руководства и после проведенной оценки ситуации, Армия обороны Израиля начала ряд действий, направленных на улучшение гуманитарной помощи в секторе Газа для опровержения ложных заявлений о преднамеренном голоде в секторе.

«Сегодня вечером (в субботу) Армия обороны Израиля возобновит воздушные сбросы гуманитарной помощи в рамках продолжающихся усилий по обеспечению и облегчению доступа гуманитарной помощи в Газу», – сказано в заявлении.

В ЦАХАЛ уточнили, что операция по сбросу гуманитарной помощи будет проводиться в координации с международными организациями, занимающимися оказанием помощи, и Армией обороны Израиля под руководством COGAT и ВВС Израиля.

«Сбрасываемые гуманитарные грузы будут включать семь поддонов с мукой, сахаром и консервами, предоставленными международными организациями», – добавили там.

Кроме того, израильские военные намерены создать выделенные гуманитарные коридоры для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН, доставляющих продовольствие и медикаменты населению анклава.

«Армия обороны Израиля готова к гуманитарным паузам в густонаселенных районах и продолжит работу по демонтажу террористической инфраструктуры и уничтожению террористов в зонах активности», – пообещали в ЦАХАЛ.

Израильская армия сообщила о намерении установить опреснительную установку и заверила, что в секторе Газа нет голода.

«Это ложная кампания, развязанная ХАМАС. Ответственность за распределение продовольствия среди населения Газы лежит на ООН и международных гуманитарных организациях. Поэтому от ООН и международных организаций ожидается повышение эффективности распределения помощи и обеспечение того, чтобы она не дошла до ХАМАС», – заявили в Израиле.

При этом ЦАХАЛ подчеркивает, что боевые действия не прекращаются до тех пор, пока все заложники не будут возвращены, а организация ХАМАС разгромлена, как над, так и под землей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф заявил об отзыве американской переговорной команды из Дохи после ответа ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к перемирию в секторе Газа.

Посол Палестины объявил о крахе международного порядка из-за ситуации вокруг Газы.

Госсекретарь США Марко Рубио призвал рассмотреть возможность корректировки политики в отношении Газы после провала очередных переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.