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    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
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    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    21 комментарий
    19 июня 2026, 15:02 • Новости дня

    Лавров: Меморандум США и Ирана предотвратит насилие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона рассчитывает, что достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности помогут избежать возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия надеется, что подписанный Соединенными Штатами и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления боевых действий в регионе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «У нас общая оценка того, что касается ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Исламской республики Иран. Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи разрешил заключение данного соглашения.

    Накануне главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили подготовку этого документа по телефону.

    19 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Обострение конфликта на юге Ливана привело к гибели израильских солдат и поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих, передает AP. Тем временем в результате ночных авиаударов Израиля погибли как минимум 16 человек. Продолжение боевых действий угрожает недавно подписанному соглашению о прекращении огня.

    На фоне эскалации запланированные в Швейцарии переговоры между Ираном и Соединенными Штатами были отложены. По данным прессы, иранская сторона задержала отправку своей делегации из-за израильской военной кампании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также перенес свою поездку на саммит.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска, пообещав остаться в Ливане до полного устранения угрозы со стороны ливанской группировки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал первоначальный пакт с Ираном.

    Комментируя ситуацию, Вэнс выступил с предупреждением в адрес израильского руководства. «Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сочувствует народу Израиля в данный момент», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли серию масштабных ударов по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.

    Накануне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия ради глобальных договоренностей.

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    19 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном

    Вице-президент США Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания сделки с Ираном

    Вэнс отменил визит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию, где планировалось подписание меморандума с иранской стороной, сообщил представитель Белого дома.

    «Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», – говорится в официальном заявлении администрации, передает РИА «Новости».

    Несмотря на отмену поездки, в Вашингтоне выразили надежду на скорое начало технических консультаций с Тегераном.

    Министерство иностранных дел Швейцарии, в свою очередь, официально подтвердило отмену запланированных на пятницу переговоров в Бюргенштоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.

    Иранский МИД подтвердил участие Джей Ди Вэнса в церемонии заключения исторической сделки.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о подписании документа в Швейцарии 19 июня.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Хаменеи рассказал об отношении к подписанию меморандума Ирана и США

    Хаменеи подтвердил согласие на подписание меморандума Ирана и США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что разрешил заключение меморандума с США, хотя и «придерживался иного мнения».

    «Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», – говорится в его послании.

    Кроме того, Хаменеи заявил, что, по его оценке, Белый дом действовал из «отчаяния» и использовал «все рычаги» ради достижения соглашения по меморандуму, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с Соединенными Штатами меморандум. Пезешкиан охарактеризовал подписанный с США меморандум как исторический документ и послание от сильного Ирана.

    США сняли морскую блокаду Ирана. Суда с крупными партиями сырой нефти на борту успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

    США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    19 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана

    Американист Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля по Ливану

    Американист объяснил отмену встречи Вэнса с делегацией Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Разногласия США и Израиля по поводу ливанского фактора приведут к тому, что Белый дом будет затягивать переговоры с Ираном. Уровень дипломатического представительства их диалога может быть снижен, но не потеряет в эффективности, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно об отмене встречи американской и иранской делегаций в Швейцарии.

    «Главная, на мой взгляд, причина отмены визита Вэнса в Швейцарию состоит в нерешенном споре Вашингтона и Тель-Авива о том, должен ли Израиль останавливать боевые операции в Ливане в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Белым домом и Тегераном», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, Израиль надеется если не переломить, то, во всяком случае, предельно затруднить переговорный процесс на ирано-американском треке. «Вэнсу на встрече точно был бы задан вопрос о разрешении конфликта между «Хезболлой» и Тель-Авивом. Американской делегации пока нечего ответить. А в то, что США не могут повлиять на ситуацию, иранские делегаты все равно не поверили бы», – продолжил собеседник.

    Он напомнил также, что в среду меморандум дистанционно подписали президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. «В этой связи Тегеран выражал сомнение в целесообразности встречи только ради очного визирования документа. Белому дому нужно помпезное мероприятие, а Тегерану – не особо», – пояснил спикер.

    По его словам, отмена визита Вэнса не осложнит ситуацию, а переговоры США и Ирана могут перейти в форму долгих неспешных консультаций на более низком уровне дипломатического представительства. «Изменение состава делегаций не скажется на продуктивности встреч», – считает Дробницкий.

    «Нынешняя ситуация устраивает обе стороны. Обмена ударами нет, Ормузский пролив открыт. Нет никаких важных оперативных вопросов. Иран позиционирует себя если не тем, кто выиграл войну, то, как минимум, тем, кто ее уверенно не проиграл», – указал аналитик.

    Положение, однако, не согласуется с позицией Тель-Авива, заметил эксперт. «Исходя из этого, думаю, Израиль будет выполнять свои задачи на юге Ливана, а израильское лобби в США и ряд американских внешнеполитических фигур усилят давление на Трампа», – спрогнозировал политолог.

    Ранее стало известно, что вице-президент Соединенных штатов Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию для встречи со спикером парламента Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, сообщает Reuters. «Делегация США была готова отбыть при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», – заявил в этой связи представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ожидает начала диалога как можно скорее».

    В МИД Швейцарии подтвердили, что саммит, посвященный урегулированию конфликта США и Ирана, который планировали провести на горнолыжном курорте Бургеншток, не состоится. До этого иранские власти заявляли о готовности начать технические переговоры, но сначала им нужно увидеть признаки того, что американская сторона выполняет соглашение.

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум предусматривает ослабление экономических санкций, разморозку иранских активов на десятки миллиардов долларов и исключения из правил экспорта нефти. Также соглашение предусматривает создание фонда восстановления Ирана в размере 300 млрд долларов и другие финансовые стимулы.

    Кроме того, документ предоставляет сторонам 60 дней на согласование статуса иранской ядерной программы с возможностью продления срока. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи предупредил, что переговоры будут непростыми. «Если американская сторона будет слишком требовательна, мы не примем их условий», – отметил он.

    При этом в Вашингтоне некоторые союзники Трампа из числа республиканцев в Конгрессе сетуют, что он пошел на слишком большие уступки ради прекращения конфликта, непопулярного среди большинства американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

    Причиной отмены визита Вэнса могли стать заявления Тегерана о нарушении Израилем режима прекращения огня в Ливане, указывает в свою очередь Axios со ссылкой на американские источники. Ранее Трамп заявлял, что ожидает полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, «Хезболлу» и Израиль.

    Со своей стороны спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что в целях содействия переговорам между США и Ираном в Швейцарии Бейрут «подтверждает приверженность прекращению огня при условии, что Израиль тоже будет полностью и всесторонне его соблюдать».

    Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер ответил: «Если «Хезболла» не нарушит соглашение, оно будет сохранено. При любых обстоятельствах Тель-Авив сохраняет за собой право отвечать на нападения и предотвращать угрозы своей территории, гражданам и солдатам».

    Тем не менее накануне на юге Ливана возобновились бои между Израилем и «Хезболлой». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не покинет ливанскую территорию, сообщает Associated Press. Вэнс призвал Тель-Авив не «атаковать» меморандум США и Ирана.

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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    19 июня 2026, 09:10 • Новости дня
    Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума
    Иран пообещал США «сокрушительный ответ» при нарушении условий меморандума
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящая встреча делегаций двух стран в Швейцарии может обернуться серьезными последствиями для Вашингтона при выдвижении чрезмерных требований, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, который, как ожидается, возглавит делегацию Исламской республики.

    В пятницу представители Исламской республики и Соединенных Штатов начнут обсуждение реализации подписанного меморандума о взаимопонимании. Американскую сторону представит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую возглавит Мохаммад-Багер Галибаф, передает «Интерфакс».

    «Задача, поставленная перед нами верховным лидером, – добиваться реализации условий и пунктов соглашения. В случае недобросовестности, нарушения договоренностей и чрезмерных требований другой стороны мы без колебаний дадим врагу сокрушительный ответ», – подчеркнул спикер.

    Также политик предостерег Вашингтон от попыток вернуться к силовому противостоянию. Галибаф отметил, что любое стремление пойти по пути вооруженного конфликта спровоцирует еще более сильный удар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили детали соглашения об урегулировании разногласий.

    Министерство иностранных дел Швейцарии запланировало церемонию подписания меморандума в Бюргенштоке.

    Вашингтон приступил к снятию ограничений на судоходство для иранских танкеров.

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    18 июня 2026, 20:28 • Новости дня
    США сняли морскую блокаду Ирана

    СЕНТКОМ: США сняли морскую блокаду Ирана

    США сняли морскую блокаду Ирана
    @ Handout/U.S Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Соединенных Штатов больше не препятствуют свободному движению коммерческих и гражданских судов в акваториях Персидского и Оманского заливов, морская блокада Ирана прекращена, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Американская армия полностью отказалась от ограничений на перемещение судов у берегов Ирана, передает ТАСС. Центральное командование ВС США подтвердило отмену всех запретов на вход и выход из иранских портов.

    «Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них», – говорится в официальном сообщении. Военные подчеркнули прекращение любых усилий по обеспечению изоляции региона.

    При этом боевые корабли Соединенных Штатов продолжат патрулирование акватории. В ведомстве пояснили, что главной задачей флота станет строгий контроль за соблюдением достигнутых ранее договоренностей и реализацией положений соглашения.

    Президент США разрешил снять американскую морскую блокаду с Ирана.

    Власти Ирана подтвердили начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Иранские нефтяные супертанкеры успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе.

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    18 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Вэнс потребовал от Израиля уважать меморандум США с Ираном

    Вэнс: Израиль должен уважать меморандум США с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль не должен атаковать меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    «Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что среди руководства стран мира только Белый дом по-прежнему сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Он обратился к тем представителям израильского руководства в Тель-Авиве, которые видят в администрации США проблему, и призвал их «проснуться и ощутить реальность».

    Вэнс добавил, что на месте израильского руководства не стал бы «атаковать единственного сильного союзника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в среду подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    США сняли морскую блокаду Ирана. США выразили признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

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    19 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Минобороны: США в Харькове финансировали изучение пандемий и сибирской язвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове при финансировании США вел исследования опасных инфекций, способных спровоцировать пандемию и нанести серьезный урон сельскому хозяйству, заявил глава войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

    «Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли», – заявил он.

    Слова Ртищева привело Минобороны в Max.

    В учреждении изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла. Особое внимание специалисты уделили возбудителю сапа. Этот проект профинансировали в рамках американской программы Ю-Пи, хотя на Украине случаи такого заболевания никогда не фиксировались.

    Ведомство также располагает данными о 10 украинских проектах под кодовым названием Ю-Пи, имеющих военно-биологическую направленность. В частности, проект Ю-Пи-1 был посвящен болезням, распространяемым членистоногими. В рамках инициативы Ю-Пи-2 оценивались механизмы миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы.

    Также Ртищев пояснял, что Вашингтон намеренно утаивал информацию об опасных экспериментах с патогенами на украинской территории.

    Национальная разведка США подтвердила изучение сибирской язвы и чумы в построенных на средства Пентагона лабораториях на Украине.

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    18 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Кувейт восстановил поврежденные в ходе конфликта на Ближнем Востоке нефтяные объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальная нефтяная компания Кувейта (KPC) отчиталась о восстановлении всех поврежденных в ходе конфликта на Ближнем Востоке объектов.

    В настоящее время государство активно работает над возвратом к довоенным показателям, передает РИА «Новости».

    «Осуществлен ремонт поврежденной инфраструктуры, что поможет быстрее вернуться к прежним объемам нефтедобычи», – отмечается в заявлении корпорации в соцсетях.

    В период регионального кризиса нефтеперерабатывающие предприятия Кувейта неоднократно подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. Под удары дронов также попадали объекты на крупнейшем месторождении страны Большой Бурган.

    Ранее иранские беспилотники нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation.

    В результате атаки дронов на нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе вспыхнул пожар.

    Из-за серии нападений кувейтская корпорация превентивно сократила добычу нефти.

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    19 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Лавров удивился отказу США стать посредником по Украине

    Лавров сообщил об удивлении Москвы отказом США от посредничества по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило недоумение по поводу заявления госсекретаря США Марко Рубио о невозможности участия Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио об отказе выступать в роли посредника, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

    «Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», – подчеркнул российский министр.

    При этом руководитель дипломатического ведомства уточнил, что поддерживает связь с американским госсекретарем. По его словам, между ними состоялось несколько личных контактов, а также периодически проходят телефонные разговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона выразила обеспокоенность заявлениями госсекретаря США о невозможности посредничества.

    Марко Рубио объяснил отсутствие нейтралитета Вашингтона поставками вооружений Киеву.

    В конце мая главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону ситуацию на Украине.

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    19 июня 2026, 07:46 • Новости дня
    Reuters: Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, которые планировалось провести в пятницу на территории Швейцарии, не состоятся, сообщают новостные агентства со ссылкой на швейцарский МИД.

    Запланированные на 19 июня в Бюргенштоке переговоры не состоятся, пишет Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии, передает РИА «Новости».

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума с США в Швейцарии 19 июня. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил заключение этого соглашения. Президент США Дональд Трамп подписал направленный на прекращение войны меморандум.

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    19 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Россия в апреле увеличила вложения в американские гособлигации

    Минфин США сообщил о росте российских вложений в американские гособлигации

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле объем российских вложений в американские гособлигации вырос до 26 млн долларов, основную долю которых составили долгосрочные бумаги.

    Объем принадлежащих Москве американских гособлигаций увеличился в апреле до 26 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Согласно статистике министерства финансов США, портфель долгосрочных бумаг составил 24 млн долларов, а краткосрочных – 2 млн долларов.

    Месяцем ранее, по итогам марта, вложения находились на уровне 25 млн долларов. Из них 22 млн приходились на долгосрочные обязательства, а 3 млн долларов – на краткосрочные.

    Тройка крупнейших держателей американского госдолга не изменилась. Лидерство сохраняет Япония, увеличившая вложения с 1,19 трлн до 1,2 трлн долларов. На втором месте находится Британия с портфелем в 937,5 млрд долларов. Третью строчку занимает Китай, сокративший объем облигаций до 651,1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам марта объем российских средств в американских долговых бумагах опустился до 25 млн долларов.

    В феврале размер активов Москвы в государственном долге США составил 26 млн долларов.


    В ноябре прошлого года российские вложения в эти финансовые инструменты уменьшились до 29 млн долларов.

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    19 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане

    Нетяньяху: Израильские войска останутся в Ливане

    Нетаньяху заявил о намерении войск Израиля остаться в Ливане
    @ RONEN ZVULUN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения шиитского движения «Хезболла» на своих солдат, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху подчеркнул, что войска останутся в Ливане для обеспечения безопасности северных территорий, передает ТАСС.

    Он провел утреннее совещание с министром обороны Исраэлем Кацем и главой Генштаба Эялем Замиром, обсудив текущую ситуацию после ночных ударов.

    «Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит «Хезболлу» заплатить за эти нападения очень высокую цену», – цитирует канцелярия главу правительства. Он добавил, что армия примет все меры для предотвращения угроз.

    По словам Нетаньяху, ночные и утренние удары израильских сил, поразившие более 80 объектов «Хезболлы», стали ответом на атаку по танкистам на юге Ливана. В результате этого боестолкновения погибли четверо военных, в том числе командир батальона в звании полковника. Нетаньяху назвал действия шиитского движения вопиющим нарушением режима прекращения огня.

    Напомним, Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    Днем ранее израильские военные поразили цели группировки в долине Бекаа.

    До этого ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.

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    19 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Axios: Вэнс отложил поездку на переговоры с Ираном из-за Израиля

    Axios: США отложили переговоры с Ираном в Швейцарии из-за боев в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Запланированный визит американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию отложен из-за логистических трудностей и срыва перемирия на юге Ливана, отмечают СМИ.

    Американская администрация изменила планы проведения двусторонних встреч на высшем уровне, передает портал Axios.

    Изначально предполагалось, что диалог начнется в пятницу, однако Белый дом сослался на непредвиденные проблемы.

    В официальном заявлении американской администрации говорится: «Делегация США была готова вылететь при первой возможности, но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой». Уточняется, что политик не отправится в Европу в ближайшие дни.

    Неофициальной причиной задержки собеседники издания называют шаткое перемирие в Ливане. Накануне израильские военные нанесли удар по южной части страны, в результате чего погибли четыре человека, а между армией Израиля и движением «Хезболла» вспыхнули интенсивные бои.

    Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил дипломатам вести прямые переговоры с Вашингтоном. В свою очередь президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал стороны к полному прекращению огня на всех фронтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Иранский МИД сообщал об участии Джей Ди Вэнса и Мохаммад-Багера Галибафа в церемонии заключения соглашения. Однако позже американский вице-президент отменил свой вылет в Швейцарию.

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