Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Песков заявил о паузе в посредничестве США по Украине
Переговорный процесс на украинском направлении временно приостановлен, однако американские дипломаты продолжают поддерживать рабочие каналы связи с Москвой и Киевом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российские власти подтверждают работу диалоговых каналов с американской стороной, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в дипломатических отношениях двух стран.
«Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков.
Ранее журналист издания Axios сообщил о телефонном разговоре Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Отвечая на вопрос о передаче содержания этой беседы, представитель Кремля уточнил, что рабочие линии связи между государствами продолжают функционировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.
Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о желании американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Россию.
Российская сторона поддерживает постоянные контакты с представителями США по дипломатическим каналам.