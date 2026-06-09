Песков заявил о паузе в посредничестве США по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские власти подтверждают работу диалоговых каналов с американской стороной, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в дипломатических отношениях двух стран.

«Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков.

Ранее журналист издания Axios сообщил о телефонном разговоре Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Отвечая на вопрос о передаче содержания этой беседы, представитель Кремля уточнил, что рабочие линии связи между государствами продолжают функционировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.

Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о желании американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Россию.

Российская сторона поддерживает постоянные контакты с представителями США по дипломатическим каналам.