  Россия и КНР достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    Украина превращается в «Косово на стероидах»
    Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве ж/д
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    20 мая 2026, 11:29 • Новости дня

    Ушаков сообщил о желании Уиткоффа посетить Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно выражал готовность вновь приехать в Россию, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером Кушнером приехать в Москву», – отметил дипломат. По его словам, эта тема уже поднималась во время рабочих контактов. При этом конкретные сроки визита пока не определены, пишут «Известия».

    Ушаков подчеркнул, что график поездки будет формироваться совместно представителями двух стран. Он назвал это обычным дипломатическим процессом, в котором стороны предлагают и согласовывают удобные варианты.

    В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался называть возможные даты прибытия американского переговорщика. Отвечая на вопрос журналистов о скором визите эмиссара, представитель Кремля напомнил, что говорит от лица президента, а не других чиновников, передает ТАСС.

    «Я пресс-секретарь [президента России Владимира] Путина, а не Кирилла Дмитриева», – сказал он в ответ на просьбу подтвердить слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о том, что американский переговорщик посетит Россию «в ближайшее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил скорый приезд Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Ранее российская сторона выразила готовность принять американских переговорщиков по Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал сообщить точные сроки контактов после их окончательного определения.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    18 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    США опубликовали текст новой лицензии на операции с российской нефтью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США опубликовал обновленную лицензию, разрешающую операции с уже погруженной на суда российской нефтью еще на 30 дней.

    Министерство финансов США разместило текст новой лицензии, касающейся операций с российской нефтью, которая уже находится на судах, передает РИА «Новости». Документ продлевает действие предыдущего разрешения сроком на один месяц.

    «Все операции, запрещенные вышеуказанными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно... до 17 апреля 2026 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня 2026 года», – уточняется в тексте лицензии Управления по контролю за иностранными активами.

    Разрешение не действует для лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент подтверждал планы продлить лицензию на морские поставки топлива из РФ, так как предыдущая истекла 16 мая.

    Ранее представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой о продлении временной лицензии на покупку российской нефти.

    СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.



    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В докладе генерального инспектора американского военного ведомства для Конгресса отмечается неэффективность и хаотичность атак киевского режима по территории России.

    Военная разведка США пришла к выводу, что украинские удары по российской территории носят беспорядочный характер, передает РИА «Новости».

    Эти данные приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона, подготовленном для конгресса США.

    «По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре», – говорится в опубликованном документе.

    Аналитики американского военного ведомства подчеркивают, что действия Киева не увенчались успехом. Несмотря на все попытки нанести существенный урон, Украина не смогла оказать реального влияния на способность России успешно проводить военные операции.

    В октябре военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что действующая американская администрация хочет сократить финансирование ВСУ, но сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, а потому передает Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    18 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Риттер заявил о разном отношении Китая к Путину и Трампу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Пекине всегда с воодушевлением ожидают приезда президента России Владимира Путина, что резко контрастирует с недавним визитом президента США Дональда Трампа, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем.

    «Видеть, как Дональд Трамп садится в самолет и улетает, было самым сильным облегчением. Потому что теперь можно приступить к обсуждению вопросов мирового масштаба. Это, кстати, начнется через несколько дней, когда другой мировой лидер, Владимир Путин, приедет в Китай», – сказал Риттер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, лидеры России и Китая испытывают взаимное уважение и работают над общими целями. При этом Соединенные Штаты, как считает Риттер, способны лишь разрушать глобальный порядок и использовать своих союзников в собственных интересах.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжат сотрудничество, несмотря на попытки Вашингтона внести раскол в их отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп побывал в Китае в середине мая. Глава Белого дома провел с государственным визитом в КНР три дня. Испанская газета El Mundo отметила разницу в целях поездок американского и российского лидеров.

    17 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл цель заговора о вмешательстве России в американские выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Распространяемая теория о влиянии Москвы на американские выборы была специально придумана для разрушения двусторонних отношений и подрыва позиций президента США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал скандал вокруг американских выборов 2016 года, передает РИА «Новости». Спецпредставитель президента ответил на публикацию в социальной сети X отрывка из интервью генерального прокурора США Тодда Бланша.

    Американский чиновник подчеркнул абсолютную безосновательность обвинений в адрес Москвы. По словам Бланша, история с Russiagate нанесла огромный ущерб государству, поэтому гражданам следует задуматься об истинных мотивах создания этого мифа.

    «Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о панике бывшего американского лидера из-за разоблачения данного мифа.

    Американские спецслужбы не зафиксировали попыток помощи Дональду Трампу со стороны Москвы на выборах.

    18 мая 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о новых санкциях США при нынешней администрации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США продолжает вводить новые самостоятельные санкции против России, параллельно продлевая ограничения, установленные предыдущим американским руководством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Соединенные Штаты уже при нынешней администрации принимают новые санкции против России, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Уже при администрации Трампа принимается все больше и больше самостоятельных, уже, так сказать, новых санкций, помимо того, что все байденовские санкции исправно продлеваются», – сказал Лавров на пресс-конференции.

    Кроме того, Москва в отношениях с Вашингтоном оценивает шаги в межгосударственном сотрудничестве по реальным фактам, а не по громким обещаниям, передает ТАСС.

    Министр отметил, что российская сторона не может игнорировать происходящее на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров указал на продолжение администрацией Дональда Трампа санкционного курса Джо Байдена.

    Ранее российский дипломат обвинил американского лидера в усилении антироссийских ограничений.

    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    @ AARON SCHWARTZ/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    18 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Лавров заявил о срыве мирных планов США европейскими радикалами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители радикальных политических течений в Европе совместно с украинскими властями препятствуют реализации мирных инициатив Вашингтона, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Европейские радикалы не хотят допустить урегулирования ситуации на Украине, предложенного США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты, прямо скажем, вместе с режимом Зеленского, они оказываются в состоянии не допустить реализацию тех планов урегулирования, которые формулируют США», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД выразил уверенность в поддержке европейскими странами нацистской идеологии.

    Дипломат отметил наличие в Европе открытых призывов к новому нападению на Россию.

    Ранее министр отверг возможность урегулирования конфликта на условиях западных политиков и Владимира Зеленского.

    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня
    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    18 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков заявил о непрекращающихся атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России на фоне высказываний президента США об урегулировании на Украине обратил внимание на регулярные атаки беспилотников на мирные объекты в российских городах.

    Песков прокомментировал слова лидера США о сложностях мирного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости». Он подчеркнул важность фиксации постоянных атак против мирного населения.

    «В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах», – сказал Песков.

    При этом представитель Кремля добавил, что российские военные осуществляют атаки исключительно по военным и околовоенным целям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал регулярные атаки украинских войск на жилые дома проявлением террористической натуры Киева.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о попытках украинских военных расширить географию ударов по гражданским объектам.

    В Белгородской области от атак вражеских дронов погибли двое мирных жителей.

    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    20 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова принять адекватные меры в случае проведения ядерных испытаний любым государством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов».

    «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО. Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения. Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России.


    19 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Пентагон отметил превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над украинской армией, следует из отчета для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для конгресса

    В отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» отмечается существенная разница в возможностях сторон по обеспечению безопасности своих подразделений, передает РИА «Новости».

    «Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО», – говорится в документе.

    В материалах также подчеркивается, что украинские войска испытывают постоянный дефицит боеприпасов для зенитных комплексов из-за полной зависимости от западной помощи. В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с острой нехваткой снарядов и беспилотников, что привело к деградации возможностей вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство констатировало серьезную деградацию возможностей украинской армии.

    Военная разведка Соединенных Штатов назвала атаки ВСУ по российской территории хаотичными.

    Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат пожаловался на острую нехватку ракет для систем противовоздушной обороны.

    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    20 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    В МИД России заявили о желании предпринимателей из США участвовать в ПМЭФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские предприниматели рассматривают возможности участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Западные компании, которые остались на российском рынке, по словам дипломата, как и прежде будут участвовать. Те бизнесмены, которые проявляют интерес к диалогу, в том числе и американцы, как приезжали, так и будут приезжать.

    «Штаты могут направить своего представителя из Москвы, кто-то, возможно, приедет из Америки», – сообщил Биричевский РИА «Новости».

    ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянские компании решили участвовать в ПМЭФ несмотря на давление ЕС. Итальянский бизнес потерял более восьми миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза. Politico узнала, что два депутата от немецкой партии АдГ хотят приехать на ПМЭФ-2026.



    Путин в Пекине встретился с героем совместного фото 2000 года
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов
    Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
    Эстония раскритиковала США за нескоординированный вывод сил из Европы
    Спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья
    Российские ученые создали уникальные карточки собачьих эмоций
    МВД предотвратило 52 нападения подростков на школы

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Украина превращается в «Косово на стероидах»

    Террористическая активность Украины продолжает масштабироваться. На этот раз против безэкипажных катеров ВСУ выступила Греция, обнаружившая украинский морской дрон в своей акватории. Но «самодеятельность» Киева уже выходит далеко за пределы Средиземного моря: она дестабилизирует ситуацию в Африке и подрывает стабильность правительств прибалтийских республик. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

