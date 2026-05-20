Онищенко назвал вероятный источник новой глобальной пандемии
Онищенко: Болезнью X станет передающаяся к человеку от животных инфекция
Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что следующая пандемия будет иметь животное происхождение.
«Новость... о том, что следующую пандемию вызовет болезнь, передающаяся от животных к человеку, так же очевидна, как то, что солнце встает на востоке. Например, коронавирусная инфекция перешла к нам от животных, хантавирус – от грызунов, Эбола, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией международного характера, тоже перешла от животных», – подчеркнул эксперт, передает РИА «Новости».
По словам Онищенко, предупреждения Всемирной организации здравоохранения о грядущей пандемии вполне закономерны.
Говоря об эпидемиологических угрозах 2026 года, академик в ходе пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы «Россия сегодня» выделил оспу обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холеру. Он уточнил, что в прошлом году было выявлено почти 53 тыс. случаев оспы обезьян, а вспышки холеры затронули 33 страны.
При этом Онищенко исключил перерастание текущей вспышки лихорадки Эбола в пандемию. Несмотря на то что ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения, глобального распространения вируса, по мнению эксперта, не ожидается.
Он отметил, что крупная вспышка лихорадки Эболы в мире также фиксировалась 10 лет назад, когда отмечались завозные случаи в Европе и США.
