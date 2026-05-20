Путин призвал молодежь России и Китая сохранять традиции сотрудничества

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином принял участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в среду в Пекине.

«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к молодым людям, всем тем, кто участвует в российско-китайских образовательных и научных обменах, и искренне пожелать каждому из вас найти призвание по душе», – обратился Владимир Путин к присутствующим.

Глава государства пожелал молодежи полностью реализоваться в своем деле и добиться высоких результатов на выбранном пути. Он подчеркнул, что со временем именно молодым людям предстоит взять на себя ответственность за сохранение и развитие партнерства двух стран, выразив уверенность в их способности справиться с этой задачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая открыли перекрестные Годы образования.

Владимир Путин назвал двусторонние отношения образцом для всего мира.

Главы государств подписали совместное заявление об углублении партнерства.

Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.