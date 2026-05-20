Путин анонсировал запуск совместного образовательного центра Петербурга и Пекина

Tекст: Елизавета Шишкова

«В ближайших планах запуск Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом Цинхуа Российско-Китайского института инновационных исследований», – сообщил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул успешное развитие партнерства в академической среде, передает РИА «Новости».

Президент упомянул, что Москва и Пекин уже учредили 15 межвузовских ассоциаций. Он также напомнил об успешной работе совместного учебного заведения на базе МГУ и Пекинского политехнического института и недавнем открытии центра фундаментальных исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.

По итогам переговоров в Пекине главы государств приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.