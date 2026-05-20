Россия и КНР решительно осудили прославление воевавших на стороне нацистов
Россия и КНР решительно осуждают прославление тех, кто воевал на стороне нацистов, сотрудничал с ними и совершал военные преступления, сообщила пресс-служба Кремля.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
«Стороны решительно осуждают прославление тех, кто воевал на стороне нацистов, фашистов и милитаристов, сотрудничал с ними и совершал военные преступления и преступления против человечности», – отмечается в документе.
Государства также намерены противостоять попыткам фальсификации истории и отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны. Москва и Пекин будут защищать историческую правду, закрепленную в уставе ООН и приговорах Нюрнбергского трибунала.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал провокацией отрицание итогов Второй мировой войны.
Ранее президент Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки фальсификации исторических событий.