Пассажирский поезд между Россией и Китаем решили запустить с 8 марта

Tекст: Дарья Григоренко

С 8 марта возобновится движение поезда по маршруту Забайкальск – Маньчжурия, который не курсировал с 2020 года из-за пандемии. Новый состав будет сформирован «Федеральной пассажирской компанией», дочерней структурой РЖД, передает РИА «Новости».

В компании уточнили, что с 6 марта начнут курсировать беспересадочные вагоны из Иркутска, а с 7 марта – из Читы. В РЖД отметили: «Из Иркутска в Китай беспересадочное сообщение организовано впервые. А из Читы беспересадочные вагоны курсировали ранее, их отменили в 2020 году из-за пандемии».

Движение поездов будет осуществляться через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит примерно 25 минут. Билеты на новый маршрут можно будет приобрести в ближайшее время, а в будущем их продажа будет открываться за 60 суток до отправления.

РЖД напомнили, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России, что делает путешествия между странами проще и доступнее. Возобновление маршрута должно способствовать развитию туризма и укреплению связей между регионами России и Китаем.

В сентябре Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40% после введения безвизового режима.

Ранее в КНР объявили о запуске пробного безвизового режима для россиян. Китайские власти намерены разрешить гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.