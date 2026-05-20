Пашинян заявил, что заберет цементный завод у политического оппонента
Власти Армении планируют в ближайшее время национализировать крупное предприятие по производству цемента, принадлежащее лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Правительство республики намерено забрать Араратский цементный завод у лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, передает РИА «Новости».
О планах сменить собственника актива рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с избирателями.
«Сейчас прямо вам говорю: очень скоро бизнес-хребет Царукяна – Араратский цементный завод – станет государственным и будет принадлежать Республике Армения», – подчеркнул глава правительства.
Политик обвинил Царукяна и его зятя, бывшего губернатора Котайкской области Карапета Гулояна, в махинациях.
Прокуратура уже направила письмо о необходимости национализации имущества. Вскоре на завод назначат государственного управляющего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах национализировать компанию «Электросети Армении» бизнесмена Самвела Карапетяна.
В июле президент республики Ваагн Хачатурян утвердил пакет разрешающих изъятие предприятия законов.
Позднее российский предприниматель выиграл срочный арбитражный процесс против армянских властей в Стокгольме.