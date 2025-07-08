Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
Президент Армении подписал разрешающий национализацию «Электросетей» закон
Президент Армении одобрил национализацию компании «Электрические сети Армении»
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон, разрешающий государству изъятие компании «Электрические сети Армении», ранее принадлежащей Самвелу Карапетяну.
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал пакет законов, позволяющих провести национализацию ЗАО «Электрические сети Армении», сообщает ТАСС. Компания ранее принадлежала российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который сейчас находится под арестом в Ереване.
В сообщении официального сайта президента отмечается: «Президент республики Ваагн Хачатурян подписал пакет законов о внесении изменений в закон «Об органе по регулированию общественных услуг», о внесении изменений и дополнений в закон «Об энергетике».
Закон о возможности национализации компании был принят парламентом Армении 3 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Армении поддержали снятие иммунитета и арест представителя фракции «Армения» Артура Саркисяна.
В зале парламента Армении во время обсуждения произошла драка с участием депутатов и сотрудников службы безопасности. Сотрудники силовых структур утром провели оперативные мероприятия в головном офисе «Электрических сетей Армении», не допуская сотрудников внутрь здания.