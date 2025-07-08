Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.0 комментариев
Парламент Армении разрешил арест оппозиционного депутата Саркисяна
Оппозиционному депутату Артуру Саркисяну инкриминировали подготовку терактов
В результате закрытого голосования депутаты парламента Армении поддержали снятие иммунитета и арест представителя фракции «Армения» Артура Саркисяна.
Парламент Армении по итогам тайного закрытого голосования сначала лишил депутатской неприкосновенности, а затем разрешил арест оппозиционного парламентария Артура Саркисяна, передает ТАСС.
Прокуратура обвиняет Саркисяна в подготовке террористических актов с целью свержения конституционного строя. Заседание транслировали местные порталы в прямом эфире.
Саркисян в ответ назвал обвинение политическим преследованием и добровольно явился в Следственный комитет, не дожидаясь прихода правоохранителей. После прибытия он будет задержан, а следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте.
Артур Саркисян считается ближайшим соратником архиепископа Баграта – лидера оппозиционного движения «Священная борьба», который ранее был арестован по аналогичным обвинениям.
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