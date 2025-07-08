Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.4 комментария
Драка с участием депутатов и охраны произошла в парламенте Армении
В зале парламента Армении вспыхнула драка с участием депутатов и сотрудников службы безопасности.
Инцидент произошел во время заседания парламента Армении, вице-спикер парламента Рубен Рубинян был вынужден объявить перерыв после начавшейся потасовки, передает ТАСС.
Как рассказала депутат оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян в прямом эфире, потасовка вспыхнула, когда депутат Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний.
«Артур Саркисян после своего выступления решил покинуть зал заседаний, чтобы провести несколько часов со своей семьей, поскольку его сегодня лишат депутатской неприкосновенности. Однако Ваге Галумян побежал за ним и напал на него сзади», – сказала Варданян.
Она также добавила, что в нападении на Саркисяна участвовали помощники депутатов от правящей фракции. К инциденту подключились сотрудники службы безопасности парламента, после чего началась драка, которая вынудила руководство прервать заседание.
В апреле в ходе обсуждения законопроекта о декларировании доходов в парламенте Армении вспыхнула ссора между представителями разных фракций.
В июне прошлого года в армянском парламенте произошла потасовка между оппозиционными и провластными депутатами, которая началась после того, как премьер Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами.