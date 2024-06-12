Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.5 комментариев
Пашинян спровоцировал драку в парламенте Армении, назвав генералов трусами
В армянском парламенте в среду произошла потасовка между оппозиционными и провластными депутатами, она началась после того, как премьер Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами.
Многие упомянутые оппозицией генералы при начале наступления Азербайджана «звонили с просьбой вывезти их» лично премьеру, заявил Пашинян, передает ТАСС.
По его словам, они «трусы и дезертиры».
После этих слов в парламенте Армении началась перепалка, которая перешла в потасовку.
Ранее сообщалось, что Пашинян якобы объявил о выходе страны из ОДКБ, однако позже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг эту информацию.