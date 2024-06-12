Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.4 комментария
Армянский МИД опроверг заявление о выходе страны из ОДКБ
Глава МИД Армении опроверг слова премьер-министра Пашиняна о выходе закавказской республики из ОДКБ
Никол Пашинян не говорил о выходе Армении из ОДКБ. Он отметил, что армянские власти сами примут решение о выходе из организации, но не уточнил, когда это произойдет, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Мирзоян подчеркнул, что слова премьер-министра были записаны на заседании, и их можно проверить. Он также добавил, что премьер-министр не говорил о выходе из ОДКБ, а лишь отметил, что решение о выходе будет принято, но возвращаться назад не планируется, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении объявил о выходе страны из ОДКБ из-за сговора отдельных стран развязать войну на Кавказе.