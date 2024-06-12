Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Пашинян объявил о выходе Армении из ОДКБ
Премьер-министр Армении объявил о выходе страны из ОДКБ из-за сговора отдельных стран развязать войну на Кавказе
Ереван планирует выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сроки выхода пока не определены, заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что вина за это лежит на тех, кто создал альянс. По словам Пашиняна, члены ОДКБ планировали войну против Армении с Азербайджаном, передает ТАСС.
До этого стало известно, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире между странами в течение месяца.