Финляндия признала отсутствие мигрантов на закрытой границе с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Политический директор финского внешнеполитического ведомства Петри Хаккарайнен заявил, что Хельсинки больше не видит наплыва нелегальных мигрантов со стороны России. Именно по этой причине в 2023 году были закрыты все пункты пропуска на российско-финской границе, уточняет РИА «Новости».

«Мы закрыли все пункты пропуска на сухопутной границе протяженностью 1,3 тыс. километров между Финляндией и Россией. Все пункты пропуска закрыты почти три года… Мы больше не наблюдаем повторения этого явления», – отметил дипломат в интервью каналу Fox News.

Хаккарайнен не стал уточнять, когда планируется открыть границу и почему она до сих пор остается закрытой. Он также добавил, что Финляндия завершила строительство забора, который закрывает лишь 15% от общей протяженности сухопутной границы с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МВД Финляндии представило законопроект о продлении ограничений на въезд из России. Ранее финское правительство решило оставить пограничные переходы закрытыми до дальнейшего уведомления.

А премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о сохранении рисков пропуска людей без документов.