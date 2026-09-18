Посольство в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

Посольство России в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

Tекст: Тимур Шайдуллин

В российском посольстве в Португалии заявили о рисках вмешательства в ход голосования в день выборов депутатов Госдумы РФ 20 сентября.

«Имеется информация, что в Португалии, как и в других странах ЕС, релокантские экстремистские организации и украинские националисты будут препятствовать реализации конституционных прав российских граждан посредством провокаций», – подчеркнули дипломаты в беседе с РИА «Новости».

При этом прямых угроз или тревожных сообщений накануне выборов посольство не получало. Представители дипмиссии заверили, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности россиян и возможности свободного волеизъявления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломатические представительства за рубежом столкнулись с серьезным прессингом накануне выборов.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о принятии всех необходимых мер безопасности на заграничных избирательных участках.

Ранее российское дипломатическое ведомство призвало зарубежные страны запретить проведение демонстраций возле посольств в дни голосования.