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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    14 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 14:26 • Новости дня

    Посольство в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

    Посольство России в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты в Лиссабоне предупредили о возможных попытках экстремистов и украинских националистов помешать проведению выборов в Госдуму.

    В российском посольстве в Португалии заявили о рисках вмешательства в ход голосования в день выборов депутатов Госдумы РФ 20 сентября.

    «Имеется информация, что в Португалии, как и в других странах ЕС, релокантские экстремистские организации и украинские националисты будут препятствовать реализации конституционных прав российских граждан посредством провокаций», – подчеркнули дипломаты в беседе с РИА «Новости».

    При этом прямых угроз или тревожных сообщений накануне выборов посольство не получало. Представители дипмиссии заверили, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности россиян и возможности свободного волеизъявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломатические представительства за рубежом столкнулись с серьезным прессингом накануне выборов.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о принятии всех необходимых мер безопасности на заграничных избирательных участках.

    Ранее российское дипломатическое ведомство призвало зарубежные страны запретить проведение демонстраций возле посольств в дни голосования.

    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

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    18 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС

    Лидеры Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии и Финляндии призвали снизить расходы Евросоюза

    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидеры пяти государств Евросоюза – Дании, Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии – призвали сократить предложенный Европейской комиссией бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

    Об этом говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметили, что Европа должна делать выбор и тратить ресурсы эффективнее.

    В статье подчеркивается, что новый Многолетний финансовый механизм (MFF) не может базироваться на старых принципах. Европа нуждается в инвестициях в безопасность, оборону, конкурентоспособность и борьбу с нелегальной миграцией.

    По словам лидеров, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% нереалистично, учитывая состояние государственных финансов в ряде стран ЕС. Они выступили за сокращение этого плана на сотни миллиардов евро и призвали институты ЕС не увеличивать штат сотрудников.

    Авторы также отметили, что общие заимствования не могут стать решением проблемы, поскольку долг, накопленный во время пандемии, уже обременяет бюджет на 170 млрд евро. Кроме того, они призвали другие страны ЕС активнее поддерживать Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о непосильном росте расходов бюджета Евросоюза. В конце августа он задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро. В апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    18 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах

    Памфилова: Мошенники в дни выборов используют тему мобилизации

    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространяются фейковые постановления с призывом голосовать в военкоматах, направленные на запугивание граждан темой мобилизации, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, злоумышленники распространяют в интернете поддельное постановление от имени Избирательной комиссии Республики Бурятия, передает РИА «Новости».

    В фальшивом документе сообщается, что якобы для голосования подготавливаются помещения на базе военных комиссариатов, и содержится призыв к мужчинам приходить на выборы именно туда.

    «Уже тысячу раз все объявили, президент, все говорили, что никакая мобилизация не предусмотрена, но все равно пытаются играть на этой теме», – заявила Элла Памфилова на брифинге. Она подчеркнула, что выборы проходят в штатном режиме и нет необходимости создавать пункты для голосования в военкоматах.

    Помимо этого, глава ЦИК сообщила о другой мошеннической схеме. С 17 сентября руководители регионов, дипломатических представительств и государственных органов получают фейковые рассылки с требованием остановить подготовку к выборам.

    «Голосование, несмотря на всех провокаторов и недоброжелателей, идет в штатном режиме», – сказала Памфилова.

    Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва началось 18 сентября и продлится три дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой противника.

    Накануне голосования председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

    Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

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    18 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    ЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму

    Явка на выборах в Госдуму к полудню превысила 6%

    ЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск составила 6,48%, передает источник из информационного центра ЦИК.

    По состоянию на 12:00 московского времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила 6,48%, передает ТАСС. Эти данные были озвучены в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

    Согласно информации, представленной на онлайн-табло ЦИК, указанный показатель отражает активность граждан на выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва. Учитываются результаты голосования как по федеральному, так и по одномандатным округам. В общую цифру также включены данные досрочного голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва открылись на Камчатке.

    Свыше миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова анонсировала введение пяти дополнительных форматов участия в выборах.

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    18 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Житель Чукотки бросил рыбалку ради стопроцентной явки села на выборах

    Житель Чукотки прервал рыбалку для обеспечения 100% явки в селе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель села Нешкан на Чукотке бросил рыбалку и пришел на выборы, чтобы его населенный пункт показал 100-процентную явку в первый день голосования, сообщает окружной избирком.

    Житель чукотского села Нешкан Сергей Утек прервал рыбалку и прибежал на избирательный участок, чтобы обеспечить 100-процентную явку избирателей в первый день голосования, передает РИА «Новости».

    «Герой дня: житель Чукотки бросил рыбалку ради 100-процентной явки на выборах! Настоящая драма со счастливым финалом развернулась в селе Нешкан. На УИК № 49 комиссия замерла в ожидании: до абсолютного рекорда – 100% явки – не хватало ровно одного голоса», – сообщили в окружном избиркоме. Узнав, что от его голоса зависит успех населенного пункта, мужчина оставил удочки и помчался на участок.

    После того как он проголосовал, участковая избирательная комиссия № 49 зафиксировала стопроцентную явку. Ранее аналогичный результат был отмечен в селе Нутэпэльмен. В пятницу утром на Чукотке открылись 54 избирательных участка, где проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва и окружной думы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые избирательные участки на выборах депутатов Госдумы открылись на Камчатке.

    Более миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Во время прошлых президентских выборов 12 удаленных сел Чукотки также показали стопроцентную явку.

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    17 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотное судно госкорпорации «Ростех» впервые успешно привезло избирательные документы на остров Валаам, преодолев 45 километров по Ладожскому озеру.

    «Безэкипажный катер госкорпорации «Ростех» при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавала до острова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

    Перед выполнением рейса аппарат прошел тестирование на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани монастыря. На острове проживают более 140 зарегистрированных избирателей. Устойчивую связь судна с оператором на берегу поддерживал беспилотник «Суперкам».

    Погодные условия во время перехода составили три балла волнения. В будущем госкорпорация планирует расширить использование подобных аппаратов на другие труднодоступные регионы страны.

    Длина судна составляет около семи метров. Аппарат способен преодолевать до одной тысячи километров, перевозя груз весом до одной тонны, а его крейсерская скорость достигает 40 узлов.

    Напомним, Центризбирком договорился об использовании безэкипажных катеров для транспортировки бюллетеней.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1.

    В прошлом году разработчики показали на выставке в Петербурге первый арктический морской беспилотник «Бриз».

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    18 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше миллиона человек уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, более миллиона избирателей сделали свой выбор онлайн, передает РИА «Новости».

    На выборах по федеральному округу выдано более миллиона бюллетеней, принято свыше 1,04 млн. По одномандатным округам выдано также более миллиона бюллетеней, а принято более 1,03 млн.

    В онлайн-формате проголосовали уже около 25% от всех зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей. Всего о желании голосовать дистанционно заявили более 4 млн человек.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября и продлятся три дня. Дистанционное голосование в 2026 году проходит в 32 регионах России и на московской платформе. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

    Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о пяти новых форматах голосования.

    В прошлом месяце начался прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в нижнюю палату парламента.

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    18 сентября 2026, 13:05 • Новости дня
    ЦИК: Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд

    Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на выборах

    ЦИК: Число иностранных наблюдателей на выборах в России побило рекорд
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о рекордном числе иностранных наблюдателей на федеральных выборах в России, превысившем показатели президентской кампании 2024 года.

    По словам Памфиловой, число наблюдателей из других стран на федеральных выборах этого года побило рекорд президентских выборов 2024 года, передает ТАСС.

    «Если на выборах президента присутствовало 1115 представителей рекордного количества стран – 129, то в этом году у нас еще больше наблюдателей и международных экспертов – 1126 и уже из 133 стран мира», – сказала Элла Памфилова.

    Западные страны пытаются навязывать свои правила проведения выборов, из-за чего многие государства теряют электоральный суверенитет. Руководитель Центризбиркома отметила, что представители западных организаций часто критикуют демократические процессы, не учитывая культуру и традиции других стран.

    Все больше государств осознают неприемлемость подобного диктата и стремятся совершенствовать избирательные системы для защиты от внешнего влияния. Памфилова подчеркнула, что утрата суверенитета приводит к подчинению национальных интересов иностранным, добавив, что странам необходимо строить отношения на равных условиях.

    Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать российские выборы.

    Утром в пятницу Памфилова рассказала о поступающих организаторам голосования угрозах.

    На прошлых президентских выборах за ходом голосования следили 1115 международных наблюдателей.

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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

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    17 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Словакия заявила о рисках для ЕС из-за отказа от энергоресурсов из России

    Глава МИД Словакии Бланар заявил об опасности отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил о новых опасностях для Евросоюза из-за решения отказаться от российских энергоносителей.

    Отказ Европейского союза от поставок российских энергоресурсов несет в себе серьезные риски для стран объединения, заявил Бланар, пишет РИА «Новости». Дипломат выступил с критикой текущей энергетической политики Брюсселя.

    «Брюссель подает это как победу в отказе от одной зависимости, которую, как забывает добавить, вместо освобождения заменит другая зависимость, а вместе с этим и больший риск», – цитирует словацкое издание TASR слова министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность зависимостью страны от западных партнеров в вопросе снабжения газом.

    Ранее политик отказался поддерживать план Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей.

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