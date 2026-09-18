Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Минфин Германии раскритиковал ЕК за медлительность с налогом на сверхприбыль
Минфин ФРГ: ЕК затянула введение налога на сверхприбыль нефтяных концернов
Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов.
«Комиссия занимает слишком сдержанную позицию», – сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель должен «наконец взяться за дело» и представить предложения по введению налога на сверхприбыль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. По его словам, Еврокомиссия не может игнорировать эти перемены в жизни людей.
Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит в Дублине 18–19 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний.
Летом шесть стран ЕС, включая Германию, потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний.