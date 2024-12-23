Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.3 комментария
ФАС признала «КРКА» виновной в завышении цен
ФАС обязала «КРКА» снизить цены на препарат «Ко-Дальнева»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила, что фармкомпания «КРКА» установила монопольно высокие цены на препарат «Ко-Дальнева», и предписала снизить цены до экономически обоснованных уровней.
ФАС установила, что фармацевтическая компания «КРКА» нарушила антимонопольное законодательство, передает РИА «Новости». Компания завысила цены на дозировки препарата «Ко-Дальнева», который применяют при повышенном артериальном давлении. Служба обязала «КРКА» устранить нарушение, установив обоснованные цены.
Решение было принято после расследования, начатого в ответ на жалобы граждан. В 2023 году «КРКА» повысила цены на «Ко-Дальнева» на 10-16% без экономического обоснования. В результате ФАС пришла к выводу о превышении темпов роста прибыли компании над ее расходами.
Отмечается, что «КРКА-РУС» занимала доминирующее положение на рынке препаратов с МНН «Амлодипин+Индапамид+Периндоприл», не имеющих аналогов в России. Это вынуждало покупателей приобретать препарат, несмотря на высокие цены. ФАС предписала компании пересмотреть ценовую политику, согласно государственным нормам.
Служба будет контролировать выполнение предписания, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения. ФАС подчеркивает важность соблюдения экономических обоснований при ценообразовании лекарств, особенно в условиях отсутствия взаимозаменяемых аналогов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба рекомендовала крупнейшим торговым сетям предотвращать необоснованное повышение цен в преддверии новогодних праздников, чтобы избежать нарушения антимонопольного законодательства, и инициировала антикартельные проверки в отношении семи компаний, занимающихся производством сливочного масла, из-за жалоб граждан на повышение цен.