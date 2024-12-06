Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
ФАС начала проверки производителей сливочного масла
ФАС проверила семь компаний из-за повышения цен на сливочное масло
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России инициировала антикартельные проверки в отношении семи компаний, занимающихся производством сливочного масла, из-за жалоб граждан на повышение цен.
ФАС приступила к внеплановым выездным проверкам семи компаний, производящих сливочное маслоЮ, сообщает ТАСС. Проверки проходят в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Поводом для проверок стали обращения граждан, обеспокоенных ростом цен на данный продукт.
Ведомство уточняет, что все проверяемые компании занимаются производством молочной продукции. ФАС следует выяснить, соблюдают ли эти предприятия запрет на антиконкурентные соглашения, которые могут приводить к искусственному завышению или поддержанию цен на масло.
Результаты текущих мероприятий будут использоваться для окончательных выводов о наличии или отсутствии нарушений. Ведомство подчеркнуло, что итоговые решения будут приняты только после тщательного анализа всей собранной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба рекомендовала крупнейшим торговым сетям предотвращать необоснованное повышение цен в преддверии новогодних праздников, почти 40 регионов воспользовались рекомендацией ФАС по стабилизации цен на продукты, а Россия оказалась восьмой по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке».