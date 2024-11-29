Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.2 комментария
Почти 40 регионов воспользовались рекомендацией ФАС по стабилизации цен на продукты
Вице-премьер Патрушев: ФАС дала рекомендации регионам по стабилизации цен на продукты питания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена рекомендовать регионам заключать соглашения с производителями и торговыми сетями для стабилизации цен на продукты питания, включая сливочное масло и овощи борщевого набора, что уже успешно реализовано в 36 субъектах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что ФАС продолжит контролировать цены и будет рекомендовать использование данного инструмента другими регионами. Это стало результатом совещания в правительстве, посвященного текущей ситуации на продовольственном рынке, сообщает ТАСС.
Власти РФ также уделяют внимание стимулированию торговых сетей к установлению долгосрочных договорных отношений с производителями овощей и картофеля. Такое сотрудничество должно помочь в обеспечении стабильности и предсказуемости цен на эти продукты в долгосрочной перспективе.
Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия сохраняет самые доступные в мире продукты питания по паритету покупательной способности, несмотря на рост цен, и занимает третье место по поставкам продовольствия в натуральном выражении.
Сообщалось, что новая инициатива правительства позволяет регионам заключать соглашения о стабилизации цен на широкий спектр товаров, а не только на социально значимые продукты.