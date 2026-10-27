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«Соллерс» передал Спецсвязи России 150 фургонов
Спецсвязь России получила 150 коммерческих фургонов Sollers SF1
Группа «Соллерс» поставила Главному центру специальной связи 150 коммерческих автомобилей Sollers SF1, которые будут задействованы для работы в Москве и других крупных городах страны.
В переданную партию вошли 140 цельнометаллических фургонов и десять грузопассажирских машин, передает «Интерфакс».
Компактные городские фургоны Sollers SF1 производятся по технологии полного цикла на предприятии «Соллерс Алабуга» в Елабуге.
Спецсвязь России специализируется на доставке секретной корреспонденции, опасных грузов, продукции оборонно-промышленного назначения, драгоценных металлов, химических реагентов и предметов искусства по территории страны и государств СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство промышленности и торговли России разработало проект переноса сроков уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей автомобилей на декабрь 2027 года.
Также группа «Соллерс» приступила к серийному выпуску деталей для автомобильных систем безопасности на предприятии в Ульяновске.