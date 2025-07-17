Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Актера Архипова задержали за угон машины в Москве
Полиция задержала актера Максима Архипова по подозрению в угоне автомобиля Toyota RAV4 с парковки в Новой Москве, само преступление произошло около года назад, сообщил источник в правоохранительных органах.
Архипов обвиняется в угоне машины Toyota RAV4 в поселении Внуковское, сказал собеседник ТАСС.
Преступление было совершено еще в ноябре 2024 года. Владелица автомобиля сразу обратилась в полицию с заявлением. Только спустя восемь месяцев Архипова удалось установить и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
В ГУ МВД по Москве уточнили, что причастный к похищению машины с автопарковки уже установлен и задержан, ему избрана мера пресечения. Следствие продолжается, детали не раскрываются.
Максим Архипов известен по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Условный мент-2» и «Чужой».
В сентябре 2024 года звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука обвинили в контрабанде наркотиков. Актера задержали в аэропорту Пулково.