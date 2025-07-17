  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    Полонист оценил закон Рады о терроре и репрессиях против украинцев в Польше
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Россия вернула 19 тел погибших военных ВС РФ и отдала Украине тысячу тел солдат ВСУ
    Минобороны: Киев подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины
    Песков объяснил обоснованность отключений мобильного интернета
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    27 комментариев
    17 июля 2025, 12:42 • Новости дня

    Актера Архипова задержали за угон машины в Москве

    Актера Архипова задержали за угон машины в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полиция задержала актера Максима Архипова по подозрению в угоне автомобиля Toyota RAV4 с парковки в Новой Москве, само преступление произошло около года назад, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Архипов обвиняется в угоне машины Toyota RAV4 в поселении Внуковское, сказал собеседник ТАСС.

    Преступление было совершено еще в ноябре 2024 года. Владелица автомобиля сразу обратилась в полицию с заявлением. Только спустя восемь месяцев Архипова удалось установить и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

    В ГУ МВД по Москве уточнили, что причастный к похищению машины с автопарковки уже установлен и задержан, ему избрана мера пресечения. Следствие продолжается, детали не раскрываются.

    Максим Архипов известен по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Условный мент-2» и «Чужой».

    В сентябре 2024 года звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука обвинили в контрабанде наркотиков. Актера задержали в аэропорту Пулково.

    16 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Американская группировка The Base взяла на себя убийство полковника СБУ Воронича
    Американская группировка The Base взяла на себя убийство полковника СБУ Воронича
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве связано с деятельностью ультраправой организации The Base, выступающей за радикальные методы борьбы.

    Украинское отделение ультраправой американской организации The Base, известное как «Белый Феникс», взяло на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича, сообщает KP.RU.

    В заявлении «Белого Феникса» говорится: «Мы, организация "Белый Феникс", гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!»

    По информации KP.RU, представители антитеррористических структур, ссылаясь на The Guardian, считают заявление «Белого Феникса» заслуживающим доверия. Спецслужбы рассматривают этот инцидент как свидетельство роста активности организации на территории Украины.

    Ранее на кадрах, опубликованных в сети, был зафиксирован момент убийства: неизвестный подбежал к Вороничу на парковке и произвел в него выстрел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, момент убийства полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве был заснят на видео. В убийстве Воронича подозревают двух граждан Азербайджана, которых позже ликвидировали в пригороде украинской столицы. Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в совершении этого преступления.

    Комментарии (14)
    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

    Комментарии (2)
    16 июля 2025, 19:29 • Видео
    Израиль опять напал. Теперь на Сирию

    Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    Комментарии (0)
    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

    Комментарии (26)
    16 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Белый дом приказал сжечь 500 тонн печенья для детей из Афганистана и Пакистана
    Белый дом приказал сжечь 500 тонн печенья для детей из Афганистана и Пакистана
    @ Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа распорядились уничтожить почти 500 тонн печенья, которое изначально предназначалось для детей в Афганистане и Пакистане, сообщили СМИ.

    Как передает Atlantic со ссылкой на свои источники, средства на закупку этого печенья – около 800 тыс. долларов – были выделены Агентством по международному развитию (USAID) еще при экс-президенте Джо Байдене. Печенье до сих пор хранится на складе в Дубае, передает РИА «Новости».

    После того как при Трампе иностранная помощь оказалась приостановлена, сотрудники USAID обращались за разрешением на поставку продовольствия, однако ответа не получили. Между тем, срок годности продукта подходит к концу. По данным Atlantic, этого количества печенья хватило бы, чтобы обеспечить питанием примерно 1,5 млн детей в течение недели.

    В публикации подчеркивается: «Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом... Эта еда, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, превратится в пепел». Потери на уничтожение составят 130 тыс. долларов из средств американских налогоплательщиков.

    Источник отмечают, что никогда ранее не сталкивались с подобной практикой отказа от использования имеющихся запасов продовольствия со стороны американского правительства.

    1 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии зарубежных программ USAID.

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая госдепартамент и USAID. Сообщалось, что сокращение финансирования USAID может обернуться гибелью 14 млн человек.

    Комментарии (23)
    16 июля 2025, 19:48 • Новости дня
    Сеть алкогольных магазинов России атаковали хакеры и потребовали выкуп

    Novabev Group заявила о масштабной атаке хакеров на «Винлаб» с требованием выкупа

    Сеть алкогольных магазинов России атаковали хакеры и потребовали выкуп
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская компания Novabev Group столкнулась с масштабной кибератакой, вследствие которой часть сервисов и инструментов, включая сеть «Винлаб», стала недоступна.

    Сбой в работе сервисов и инструментов Novabev Group, а также сети «Винлаб», произошел 14 июля из-за беспрецедентной кибератаки, сообщает ТАСС. Компания сообщает о временных ограничениях в обслуживании: интернет-сайт и розничные точки временно недоступны из-за технических неполадок.

    Представители компании заявили: «Группа подверглась беспрецедентной кибератаке – масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб". Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения».

    В Novabev Group подчеркнули, что их IT-команда работает круглосуточно над устранением последствий инцидента. Для ускорения восстановления были подключены внешние эксперты. Компания заявила, что прикладывает максимум усилий для возобновления работы сервисов в кратчайшие сроки.

    По имеющимся данным, персональные данные клиентов не пострадали, однако расследование по инциденту продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сетевые ресурсы Российских железных дорог подверглись масштабной DDoS-атаке, организованной с серверов, расположенных в ряде зарубежных государств.

    Функционирование сайта и приложения Российских железных дорог было восстановлено после нескольких часов перебоев. Федеральная налоговая служба зарегистрировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные сервисы.

    Комментарии (4)
    16 июля 2025, 18:20 • Новости дня
    Жители Финляндии услышали российские радиостанции из-за жары
    Жители Финляндии услышали российские радиостанции из-за жары
    @ imago stock&people/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничном финском городе Лаппеенранта автомобилисты смогли поймать сразу восемь российских радиостанций благодаря аномальной жаре и особенностям атмосферы.

    Жители финских регионов, граничащих с Россией, неожиданно услышали вещание российских радиостанций, сообщает

    РИА «Новости». Телерадиовещатель Yle уточнил, что в Лаппеенранте автомобильный радиоприемник принимал сигнал восьми станций из России. Обычно в таких районах ловится только одна российская станция – «Дорожное радио».

    Яни Саари, менеджер сетевой компании Digita, объяснил, что возможность приема радиостанций на большом расстоянии возникла из-за жаркой погоды и образования в атмосфере особых температурных слоев. «Возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров», – заявил Саари.

    Среди пойманных финскими радиоприемниками станций оказались «Монте-Карло», «Мир», Like FM и другие. Эксперты отмечают, что подобные случаи возможны исключительно при специфических погодных условиях.

    Восточные регионы Финляндии столкнулись с серьезными трудностями в туризме из-за резкого сокращения потока гостей из России.

    Комментарии (4)
    16 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Нетаньяху объяснил удары по Сирии

    Нетаньяху призвал друзов Израиля вернуться из Сирии

    Нетаньяху объяснил удары по Сирии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к друзам с призывом вернуться из Сирии, подчеркнув угрозу их безопасности и риски похищения.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по поводу израильских ударов по Сирии. Он обратился к друзам – гражданам Израиля, которые пересекли сирийскую границу, с призывом немедленно вернуться на родину, передает РИА «Новости». По его словам, израильские друзы отправились в Сирию, чтобы помочь своим единоверцам, однако такие действия создают угрозу для их жизни и безопасности.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы - граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома. Дайте ЦАХАЛ действовать». Он подчеркнул, что израильские власти принимают меры для поддержки друзов и борьбы с враждебными группировками.

    Нетаньяху также отметил, что действия частных лиц создают препятствия для официальных усилий Израиля и могут привести к непредсказуемым последствиям. Премьер-министр подчеркнул важность координации и доверия к действиям армии и правительства.

    На ваш взгляд
    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




    Результаты
    7 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. В результате удара Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик. Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске.


    Комментарии (9)
    16 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ

    Силовики сообщили о подконтрольности 14-й бригады ВСУ Тимошенко

    Названа подконтрольная Юлии Тимошенко бригада ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко получила фактический контроль над 14-й механизированной бригадой украинской армии благодаря лояльности командования бригады.

    Информацию о том, что Юлия Тимошенко владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ, сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    По их словам, большинство командного состава этого подразделения лояльно относится к партии «Батьковщина» и лично к Тимошенко. Представитель силовых структур отметил: «Все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ, и даже сравнительно «небоевая» Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду, многие в командовании которой поддерживают «Батьковщину».

    Собеседник добавил, что недавнее выделение дополнительных 412 млрд гривен на нужды ВСУ вызвало резонанс в украинских СМИ, однако это решение не стало чем-то необычным. По его утверждению, финансирование армии осуществлялось в кредит при одобрении западных кураторов Киева, а депутаты лишь формально поддержали данную меру.

    Он также подчеркнул, что суть новости заключается в процессе голосования в Верховной раде: между различными партиями началась потасовка, каждая из которых пыталась приписать себе заслуги в привлечении новых средств и требовала направить их на обеспечения «своих» вооруженных формирований.

    Комментарии (5)
    16 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    Китай отверг угрозы генсека НАТО о санкциях США за бизнес с Россией
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, назвав диалог единственным выходом из украинского кризиса.

    Китай отверг предупреждение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных санкциях США против Индии, Китая и Бразилии за торговлю с Россией, передает Anadolu.

    Представитель МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции заявил: «Китай выступает против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции. Торговые войны не приносят победителей, а давление и угрозы бесперспективны». Он подчеркнул, что единственным путем выхода из украинского кризиса являются диалог и переговоры.

    Ранее по итогам встречи с Дональдом Трампом Марк Рютте сообщил, что президент США пригрозил ввести вторичные санкции против Индии, Китая и Бразилии, если они продолжат торговлю с Россией. Также Рютте заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки оружия Киеву, включая ракеты и боеприпасы за счет финансирования со стороны Европы.

    Китайский дипломат добавил, что Пекин призывает стороны создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса. Комментируя высказывания кандидата Трампа в послы США при ООН Майка Уолтца о противодействии влиянию Китая, Линь назвал их проявлением «идеологической предвзятости и менталитета холодной войны», подчеркнув, что Китай «решительно отвергает» такую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут столкнуться с серьезными последствиями вторичных санкций, если не прекратят вести бизнес с Россией.

    Комментарии (3)
    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

    Комментарии (4)
    16 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных
    Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Во Львове завершили работы по эксгумации останков советских солдат с территории Холма Славы, число обнаруженных составило 355 человек.

    Мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные с Холма Славы останки советских солдат на пленных украинских военных, передает издание «Страна». По его словам, работы на мемориале завершены – всего обнаружено 355 останков, которые затем будут перезахоронены на Голосковском кладбище.

    «Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», – заявил Садовой в своем телеграм-канале. По его словам, металлические гирлянды с мемориала и конструкцию «Вечного огня» передадут в музей «Территория террора».

    Ранее власти города уже предлагали обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова на так называемых «узников Кремля». Холм Славы во Львове, по заявлению мэра, теперь фактически прекратил существование.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что львовский горсовет разрешил перенос мемориального комплекса «Холм Славы» с эксгумацией около 200 могил, включая могилу Героя Советского Союза Николая Кузнецова, и перезахоронением останков советских воинов.

    Россия много раз просила львовские власти передать останки Кузнецова, украинский суд даже принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако мэр города Андрей Садовый отказывался исполнять это решение.

    Комментарии (26)
    16 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Ректор МГУ спрогнозировал новую проблему с дипломами выпускников вузов

    Садовничий предупредил о риске ограничения трудоустройства из-за дипломов

    Ректор МГУ спрогнозировал новую проблему с дипломами выпускников вузов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректор МГУ Виктор Садовничий выразил обеспокоенность тем, что избыточная детализация дипломов может сузить профессиональные перспективы выпускников.

    Ограничения, связанные с детализацией дипломов, могут негативно повлиять на возможности трудоустройства выпускников, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании Совета российского Союза ректоров, передает ТАСС. Садовничий пояснил: «Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности».

    Он подчеркнул необходимость дополнительного обсуждения данной инициативы внутри научно-образовательного сообщества.

    В Министерстве науки и высшего образования подготовили законопроект, который предусматривает установление связи между уровнем образования, квалификацией выпускника и перечнем разрешенных видов профессиональной деятельности.

    По словам Садовничего, в нынешней редакции также вводятся ограничения, способные сократить число вузов, обучающих по магистерским и аспирантским программам.

    Ректор МГУ предложил закрепить законодательные гарантии для университетов всех регионов по реализации программ магистратуры и аспирантуры, а также приравнять квалификацию специалистов с высшим образованием сроком не менее пяти лет к квалификации магистра по международной шкале.

    Законопроект планируется вынести на общественное обсуждение в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, что внедрение реформированной системы высшего образования охватит все российские университеты, а старт намечен на 2027-2028 учебный год.

    В 2027 году все российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, при этом расширенный набор студентов станет первым этапом реформы.

    Комментарии (5)
    16 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» между Башкирией и Свердловской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Официальный старт движению на отрезке между Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области был дан по видеосвязи, передает ТАСС. Новый участок проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Дорога обладает четырьмя полосами движения и шестью транспортными развязками, по две на каждый регион, участвующий в проекте.

    Ожидается, что открытие трассы повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути, при этом грузовой транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов. Такой шаг должен стимулировать развитие туризма и увеличить инвестиционную привлекательность регионов.

    Данный участок стал очередным этапом реализации президентского поручения о продлении трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Власти рассчитывают, что полностью автомагистраль от Москвы до Тюмени откроется в 2026 году.

    Комментарии (4)
    16 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    В Россию пытались ввезти кокаин на 12 млрд рублей

    ФТС задержала рекордные 820 кг кокаина на 12 млрд рублей

    Tекст: Мария Иванова

    В результате спецоперации была пресечена попытка ввоза в Россию рекордной партии кокаина – 820 килограммов на сумму свыше 12 млрд рублей.

    О задержании крупной партии латиноамериканских наркотиков сообщила пресс-служба ФТС России, передает РИА «Новости».

    В ходе совместной операции Федеральной таможенной службы и ФСБ была остановлена попытка ввоза в Россию 820 килограммов кокаина. По оценке ФТС, рыночная стоимость изъятых наркотиков превышает 12 млрд рублей.

    Спецоперация стала крупнейшей в текущем году и была проведена после получения оперативных данных о планах южноамериканской преступной группировки наладить контрабандный канал поставок кокаина в Россию. Таможенники в сотрудничестве со спецслужбами организовали постоянный мониторинг грузов, прибывающих из стран Латинской Америки.

    В пресс-службе отметили, что действия по выявлению и пресечению наркоканалов координировались с учетом анализа внешнеторговых потоков и оперативной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полицейские в Кузбассе изъяли рекордную партию конопли.

    Сотрудники ФСБ в Челябинске изъяли около 40 кг наркотиков у банды.

    Оперативники ФСБ в Петербурге задержали эквадорца за сбыт крупной партии кокаина.

    Комментарии (12)
    17 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    @ kimachimma

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боец смешанных единоборств Джавид Рзаев заявил, что лишен российского гражданства, атлет известен своим оскорбительным высказыванием в адрес россиянина Артура Кулинского.

    О лишении гражданства сам спортсмен заявил РБК, однако он отказался от дальнейших комментариев.

    До этого в Сети опубликовали видео зачитывания решения о лишении гражданства. На кадрах человек с закрытым лицом ссылается на управление ФСБ по Саратовской области. По его словам, Рзаев совершил действия, которые негативно сказались на политической и социальной стабильности, а также создали угрозу национальной безопасности России.

    До этого Рзаева приговорили принудительным работам по делу о хулиганстве с применением насилия. Прокуратура уточнила, что конфликт произошел в ноябре прошлого года в ночном клубе, где Рзаев избил диджея после отказа поставить нужную музыку.

    В прошлом году фамилия Рзаева уже звучала в скандальном контексте: после одной из побед на турнире по кулачным боям он публично оскорбил российского бойца Артура Кулинского.

    После высказываний Рзаева в адрес Кулинского Федерация бокса России временно приостановила лицензию бойцовской лиги Hardcore FC.

    Комментарии (3)
    Главное
    Вероятного нового посла Украины в США заподозрили в коррупции
    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности
    Президент Колумбии захотел прекратить сотрудничество с НАТО
    Politico: Премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
    СГБ Грузии предотвратила «транснациональное» преступление по продаже урана
    Азербайджанского бойца Рзаева лишили российского гражданства
    Актера Архипова задержали за угон машины в Москве

    Как Россия удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира

    Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности, следует из рейтинга Всемирного банка. Впереди только Китай, США и Индия. Тогда как Япония и Германия отстают. Что это значит и почему в более известном рейтинге по номинальному ВВП Россия находится ниже? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские Typhon подставят Германию под «Орешник»

    Германия продолжает милитаризацию. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon, пригодные для использования класса ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на подобные действия Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина бросает в бой стариков

    На Украине принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Однако документ содержит расплывчатые формулировки, в частности неясно, кто именно будет принимать окончательное решение о допуске к службе. Аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации