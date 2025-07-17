Актера Архипова задержали за угон машины в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Архипов обвиняется в угоне машины Toyota RAV4 в поселении Внуковское, сказал собеседник ТАСС.

Преступление было совершено еще в ноябре 2024 года. Владелица автомобиля сразу обратилась в полицию с заявлением. Только спустя восемь месяцев Архипова удалось установить и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что причастный к похищению машины с автопарковки уже установлен и задержан, ему избрана мера пресечения. Следствие продолжается, детали не раскрываются.

Максим Архипов известен по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Условный мент-2» и «Чужой».

В сентябре 2024 года звезду сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука обвинили в контрабанде наркотиков. Актера задержали в аэропорту Пулково.