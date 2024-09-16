Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
Стали известны подробности задержания звезды сериала «Король и Шут»
У актера Евгения Ткачука при обыске в Пулково наши курительную трубку и запрещенные вещества
Звезда сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков. Актера задержали в аэропорту Пулково 15 сентября.
По данным правоохранительных органов, у Ткачука обнаружили курительную трубку и сверток с запрещенным веществом. После проведения медицинского освидетельствования его отпустили под подписку о невыезде, сообщает URA.RU.
Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества. Если подтвердится его принадлежность к наркотикам, актеру может грозить до 20 лет лишения свободы.
Евгений Ткачук известен по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и «Король и Шут».
Ранее сообщалось, что на Ткачука завели уголовно дело по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков»