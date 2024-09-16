Стали известны подробности задержания звезды сериала «Король и Шут»

У актера Евгения Ткачука при обыске в Пулково наши курительную трубку и запрещенные вещества

Tекст: Денис Тельманов

По данным правоохранительных органов, у Ткачука обнаружили курительную трубку и сверток с запрещенным веществом. После проведения медицинского освидетельствования его отпустили под подписку о невыезде, сообщает URA.RU.



Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества. Если подтвердится его принадлежность к наркотикам, актеру может грозить до 20 лет лишения свободы.

Евгений Ткачук известен по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и «Король и Шут».

Ранее сообщалось, что на Ткачука завели уголовно дело по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков»