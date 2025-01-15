Во Владивостоке задержали протаранившего двери храма водителя

Полиция во Владивостоке задержала протаранившего двери храма водителя на угнанном внедорожнике

Tекст: Вера Басилая

Волк сообщила в своем Telegram-канале, что сотрудники полиции задержали водителя внедорожника, который устроил гонки с сотрудниками правоохранительных органов на улицах Владивостока. Инцидент произошел днем 15 января. Мужчина 1987 года рождения угнал Range Rover, оставленный на улице Русской для прогрева.

Как следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, водитель внедорожника проехал по пешеходной территории центральной площади города, протаранил несколько автомобилей и врезался в двери храма. После этого, пытаясь уйти от преследования, он устроил гонки с полицией, но был задержан в районе улицы Светланской у дома номер 41.

По инициативе прокуратуры в отделе полиции организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ирина Волк отметила, что действия водителя грубо нарушали правила дорожного движения и представляли опасность для окружающих.

Ранее инцидент произошел в центре Москвы, когда внедорожник упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя, в результате чего водитель погиб.

