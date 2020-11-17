Внедорожник упал в Москву-реку у храма Христа Спасителя

В центре Москвы внедорожник упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя, водитель погиб, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение и упал в Москву-реку возле храма Христа Спасителя, водитель погиб», – сказал собеседник РИА «Новости».

Автомобиль находится на середине реки, в 25 метрах от берега, указал источник. На данный момент водолазы ищут тело погибшего, обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным ФАН, машина пробила каменное ограждение набережной и упала в реку. Очевидцы пояснили, что через некоторое время автомобиль пошел под воду. Двери внедорожника были заперты, а на место прибыли водолазы.

Ранее на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которую на высокой скорости протаранил выехавший на встречную полосу автомобиль BMW. Водитель BMW погиб на месте, еще трое пострадали. Всего в аварии участвовали пять машин, в том числе одна скорая.