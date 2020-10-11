На Кутузовском проспекте в Москве иномарка протаранила скорую

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которую на высокой скорости протаранил выехавший на встречную полосу автомобиль BMW. Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте.

Водитель BMW по неустановленным причинам, выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков, после чего задел еще несколько автомобилей, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что от сильного удара кузов BMW деформировался и водителя зажало в салоне. Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте, спасатели извлекли его тело из автомобиля. О других пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.пробки», затор на проспекте наблюдается от станции метро «Кутузовская» до станции «Славянский бульвар».

Напомним, в конце сентября в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

Автомобилем Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Рэпера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.