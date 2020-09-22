Рэпера Эллея задержали после ДТП в Москве

В Москве задержан рэпер Эллей (Эльмин Гулиев) после того, как устроил серьезное ДТП в центре Москвы, сообщили СМИ.

По данным телеканала «Рен-ТВ», Гулиева отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

Напомним, в понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке в районе дома 47 белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

Ранее в СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора.

Позже водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказали о произошедшей в центре Москвы аварии.