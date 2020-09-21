Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии в центре Москвы

Водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказали о произошедшей в центре Москвы аварии.

«Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара… Выезжала машина, я попал в нее», – приводит слова водителя Infinity РИА «Новости».

При этом водитель Infinity утверждает, что в момент пересечения автомобилем перекрестка «красный переходил в зеленый». После аварии пассажира Infiniti увезли на скорой.

«Да, шесть секунд зеленого оставалось. Свидетели все видели… (После столкновения) я вышел, я тоже головой чуть-чуть ударился», – заявил водитель Mercedes.

По его словам, автомобиль скорой помощи приехал быстро. По его впечатлению, пострадали две женщины и мужчина, при этом «сильно пострадали» двое. «Они лежали, не вставали», – добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял Рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti, который сбил нескольких пешеходов в центре Москвы на Остоженке, проехал на красный сигнал светофора.