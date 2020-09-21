СМИ назвали рэпера Эллея виновником ДТП на Остоженке

Рэпер Эллей (Эльман Гулиев), как утверждают СМИ, управлял белым внедорожником Infiniti, которая сбила нескольких пешеходов в центре Москвы на Остоженке.

Рэпер проехал на красный сигнал светофора, это подтверждают записи с камер, передает РЕН-ТВ. По данным телеканала, водитель Infiniti попытался уйти от столкновения с другим автомобилем, потерял управление, сбил пешеходов и врезался в здание.

После этого рэпер попозировал на камеру и зачитал рэп, отмечает телеканал. Своей вины Гуриев не признает.

После аварии в больницу попала преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова, передает РИА «Новости» сообщение университета. «Сказали пока только, что ее увезли в первую городскую больницу», – уточнили в вузе.

Тухтарова – старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области гуманитарных и прикладных наук.

По данным департамента транспорта столицы, в аварии пострадали трое. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой. Женщину госпитализировали с открытым переломом ноги и ампутацией лодыжки слева.

«По предварительной информации, виновен водитель автомобиля Infiniti – он двигался на красный свет. Информация о пострадавших уточняется», – отметили в дептрансе.

Пользователи во «ВКонтакте» на странице рэпера начали размещать гневные комментарии, обвиняя его в том, что тот «купил права» и называя его «биомусором».

Инцидент произошел в 16.20 мск на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка.