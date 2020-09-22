На рэпера Эллея завели дело после ДТП в центре Москвы

Полиция задержала рэпера Эллея (Эльмина Гулиева), который на автомобиле Infiniti врезался в авто и сбил пешеходов на тротуаре в Москве, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан», – сказал ТАСС источник.

По его данным, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Напомним, в понедельник в центре Москвы произошло ДТП. В экстренных службах сообщили, что на улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

В СМИ появилась информация, что белым внедорожником Infiniti управлял рэпер Эллей (Эльман Гулиев). По данным с камер наружного наблюдения, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора. Сообщалось, что рэпера Эллея задержали после ДТП.

Позже водители автомобилей Infinity и Mercedes, ставшие участниками ДТП на Остоженке, рассказали о произошедшей в центре Москвы аварии.