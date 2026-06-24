Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
В ДТП с автобусом на Алтае пострадали шесть человек
В ДТП с рейсовым автобусом на Алтае пострадали шесть человек
В Алтайском крае из-за технической неисправности пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних, сообщили в региональной прокуратуре.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Алтайском крае на маршруте между Новосибирском и Новоблаговещенкой. За рулем находился мужчина 1969 года рождения. Всего в салоне ехали 12 пассажиров, передает ТАСС.
«Водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя рейсовым автобусом Hyundai двигаясь со стороны поселка Леньки в направлении поселка Благовещенка в связи с технической неисправностью транспортного средства допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», – сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Также представитель ведомства добавила, что травмы получили шесть человек, среди которых двое детей. Троих пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня причиной аварии экскурсионного автобуса под Ярославлем стала техническая неисправность.
В апреле при опрокидывании служебного транспорта в Краснодаре пострадали шесть человек.
В ноябре прошлого года пять граждан обратились за медицинской помощью после ДТП с маршрутным автобусом в Барнауле.