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Продавцов предупредили о недопустимости роста цен перед Новым годом
ФАС России предупредила ретейлеров о недопустимости роста цен перед праздниками
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рекомендовала крупнейшим торговым сетям предотвращать необоснованное повышение цен в преддверии новогодних праздников, чтобы избежать нарушения антимонопольного законодательства.
В соответствующем уведомлении, направленном в крупнейшие федеральные торговые сети, включая группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Верный», подчеркивается недопустимость необоснованного повышения цен на товары, передает пресс-служба ведомства.
«Сетям рекомендуется оперативно информировать о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары и увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией», – говорится в информации регулятора. В случае обнаружения признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций служба обещает принимать меры и пресекать выявленные нарушения.
Предупреждение направлено на обеспечение стабилизации цен и защиту потребителей от необоснованных расходов в период традиционного увеличения покупательской активности в преддверии праздников. ФАС продолжает мониторинг ценовой политики на рынке, чтобы предотвратить экономические злоупотребления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рост производства мороженого в России спровоцировал дефицит сливок и привел к увеличению цен на сливочное масло, а также сообщалось, что почти 40 регионов воспользовались рекомендацией ФАС по стабилизации цен на продукты.