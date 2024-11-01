Названа причина подорожания сливочного масла в России

«Союзмолоко»: Рост производства мороженого спровоцировал дефицит сливок в России

Tекст: Вера Басилая

Рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло, пишет Ura.Ru.

«В этом году в России потребляют и производят мороженого больше, чем в предыдущие. Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%», – заявил Белов.

Помимо мороженого, спрос на сливки создало производство сыров. Для стабилизации цен в отрасли планируется увеличение импорта.

По словам Белова, резкие скачки цен на сливочное масло наблюдаются не только в России, но и в странах Европейского союза, где за год стоимость продукта выросла на 70%. Он отметил, что зависимость от мирового рынка сохраняется, несмотря на санкции.

Ранее в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% по сравнению с началом года,.

Также ФАС заподозрил крупнейшие торговые сети в завышении цен на продукты.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев распорядился за две недели принять меры для стабилизации цен на рынке.