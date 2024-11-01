Патрушев поручил за две недели принять меры по стабилизации цен на продукты

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Банка России, передает РИА «Новости».

Патрушев отметил окончание массовой уборки урожая и выразил уверенность в обеспечении граждан России всеми необходимыми продуктами питания. Он отметил стабильность показателей в животноводстве и пищевой перерабатывающей промышленности.

Кроме того, Патрушев напомнил о предыдущих обсуждениях по предотвращению колебаний цен на продукты питания. В сентябре, по его словам, уже наблюдались негативные тренды по некоторым позициям, и было достигнуто соглашение о реализации необходимых шагов для стабилизации.

Вице-премьер поручил за две недели принять меры по стабилизации цен на продовольствие.

На совещании также обсудили конкретные предложения по оперативным действиям и долгосрочные инструменты для увеличения производства различных видов продукции. Отмечалось, что одной из важнейших задач для производителей остается обеспечение необходимого уровня производства в условиях высокой ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что набор продуктов к новогоднему столу в России подорожал на 1,43% – до 11,74 тыс. рублей.

До этого ФАС выявила аномально высокую наценку на хлеб в торговых сетях.

Производители продуктов питания в России объявили о значительном повышении закупочных цен для торговых сетей.