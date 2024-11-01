Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Патрушев поручил за две недели принять меры по стабилизации цен на продукты
Вице-премьер Дмитрий Патрушев распорядился вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка и поручил ведомствам за две недели принять меры для стабилизации цен, сообщили в аппарате вице-премьера.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание по ценам на продовольственном рынке с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и Банка России, передает РИА «Новости».
Патрушев отметил окончание массовой уборки урожая и выразил уверенность в обеспечении граждан России всеми необходимыми продуктами питания. Он отметил стабильность показателей в животноводстве и пищевой перерабатывающей промышленности.
Кроме того, Патрушев напомнил о предыдущих обсуждениях по предотвращению колебаний цен на продукты питания. В сентябре, по его словам, уже наблюдались негативные тренды по некоторым позициям, и было достигнуто соглашение о реализации необходимых шагов для стабилизации.
Вице-премьер поручил за две недели принять меры по стабилизации цен на продовольствие.
На совещании также обсудили конкретные предложения по оперативным действиям и долгосрочные инструменты для увеличения производства различных видов продукции. Отмечалось, что одной из важнейших задач для производителей остается обеспечение необходимого уровня производства в условиях высокой ключевой ставки.
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