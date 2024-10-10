ФАС выявила высокие наценки на хлеб в крупных сетях России

ФАС выявила высокие наценки на хлеб в «Дикси», «Пятерочке» и других торговых сетях

Tекст: Вера Басилая

Шаскольский отметил, что, несмотря на наличие наценок от 5% до 10% на товары под собственным брендом, средняя наценка на наиболее востребованный хлеб составляет 60%, а в некоторых случаях превышает 100%, передает ТАСС.

«В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», – заявил глава ФАС.

Пресс-служба ФАС уточнила, что анализ коснулся таких сетей, как «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

По словам Шаскольского, ФАС примет меры для снижения торговых наценок и обеспечения справедливой ценовой политики.

Ранее сообщалось, что ФАС проанализирует оптово-отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло.

Ведомство также предложило ограничить цены на бытовую технику и электронику торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк».

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО «ТК Мегаполис» за навязывание контрагентам невыгодных условий.

