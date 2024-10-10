Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
ФАС выявила высокие наценки на хлеб в крупных сетях России
ФАС выявила высокие наценки на хлеб в «Дикси», «Пятерочке» и других торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба выявила в крупных торговых сетях России наценки на хлеб, в ряде случаев превышающие 100%, заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.
Шаскольский отметил, что, несмотря на наличие наценок от 5% до 10% на товары под собственным брендом, средняя наценка на наиболее востребованный хлеб составляет 60%, а в некоторых случаях превышает 100%, передает ТАСС.
«В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», – заявил глава ФАС.
Пресс-служба ФАС уточнила, что анализ коснулся таких сетей, как «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».
По словам Шаскольского, ФАС примет меры для снижения торговых наценок и обеспечения справедливой ценовой политики.
Ранее сообщалось, что ФАС проанализирует оптово-отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло.
Ведомство также предложило ограничить цены на бытовую технику и электронику торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк».
Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО «ТК Мегаполис» за навязывание контрагентам невыгодных условий.