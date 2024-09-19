ФАС вынесла предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции

ФАС предупредила крупнейшего российского поставщика табачной продукции «ТК Мегаполис» за навязывание контрагентам невыгодных условий

Tекст: Константин Сергеев

«В ФАС поступали жалобы со стороны участников рынка табачной продукции по действиям АО «ТК «Мегаполис». Контрагентам навязывались компанией невыгодные условия по договорам поставки», – говорится в Telegram-канале ведомства.



Допустим, возможности постоплаты предоставлялись только при приобретении добавочных объемов продукции. При этом на сайте компании такое условие не было указано.

Служба выдала компании предупреждение.

Организация обязана прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Кроме того, компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты.

«ТК Мегаполис» обязана совершить эти действия в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.

Ранее во вторник сообщалось, что ФАС выявила сговор на торгах при реализации национального проекта «Цифровая экономика».