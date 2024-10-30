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Россия начала импорт сливочного масла из Индии и Ирана
Минсельхоз: В 2024 году начался импорт масла из Индии и Ирана в Россию
Россия в 2024 году открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана, что является частью стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.
Как сообщает ТАСС, эти страны являются крупными экспортерами сливочного масла. Пресс-служба министерства отметила, что этот шаг направлен на увеличение поставок масла из-за рубежа и стабилизацию цен на внутреннем рынке.
В министерстве также подчеркнули, что российский рынок в настоящее время полностью обеспечен сливочным маслом. Ожидается, что в среднесрочной перспективе меры по импорту масла из Индии и Ирана должны положительно сказаться на потребительских ценах.
По данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% по сравнению с началом года. Однако, несмотря на рост цен, молочная продукция, включая сыры и молоко, показывает околонулевую динамику. В министерстве уже заметили снижение оптовых цен на масло, что может свидетельствовать о начале стабилизации ценового уровня на этот продукт.
Напомним, поставлять сливочное масло в Россию начала также Турция.