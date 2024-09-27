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ФАС заподозрил крупнейшие торговые сети в завышении цен на продукты
ФАС решила проверить ценообразование на социально значимые продукты в 14 торговых сетях России
Федеральная антимонопольная служба займется проверкой ценообразования на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях России, включая «Пятерочку» и «Перекресток», с целью выявления необоснованного повышения цен.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ ценообразования на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях страны, пишет ТАСС. В список продукции, подлежащей проверке, вошли хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция, а также овощи, используемые для приготовления борща. Соответствующие запросы были направлены в такие крупные сети, как «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ашан» и другие.
Торговые сети обязаны предоставить ФАС данные о динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также об объемах закупки и реализации указанных товаров за период с января по август следующего года. Кроме того, антимонопольная служба запросила информацию о структуре розничных цен и факторах, влияющих на разницу между розничной и отпускной ценой производителей в разных регионах.
ФАС планирует использовать полученные данные для анализа обоснованности розничных цен на перечисленные товары. Если будет выявлено необоснованное повышение цен, это станет поводом для применения соответствующих мер антимонопольного реагирования. Целью этой проверки является обеспечение доступности социально значимых продуктов для населения.
Ранее ФАС сообщила, что проанализирует оптово-отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло.
Также Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить цены на бытовую технику и электронику торговым сетям DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» сообщили в ведомстве.
А ранее крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО «ТК Мегаполис» ФАС выдала предупреждение за навязывание контрагентам невыгодных условий.