Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Российский рынок акций вырос на утренних торгах
Индекс Мосбиржи вырос на 0,07% в начале утренних торгов
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии в четверг повысился на 0,07%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 07:01 мск вырос на 0,07% по сравнению с предыдущим закрытием и достиг 2471,66 пункта, передает РИА «Новости».
Утренние торги на рынке акций Московской биржи проходят с 6:50 до 9:00 мск, при этом первые десять минут занимает аукцион открытия. Основная торговая сессия продолжается с 9:00 до 19:00 мск, после чего начинается вечерняя, которая длится до 23:50 мск.
Биржа с 26 сентября перешла на расчет индексов акций, в том числе главного индикатора IMOEX, на протяжении всех торговых сессий.