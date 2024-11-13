Россия оказалась восьмой по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»

Россия заняла восьмое место по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»

Tекст: Мария Иванова

Индия занимает первое место по дешевизне сливочного масла среди стран «Большой двадцатки»: стоимость 200-граммовой пачки там составляет всего 1,37 доллара. В то время как в России такая же пачка стоит 2,09 доллара, что ставит страну на восьмое место по данному показателю, сообщает РИА «Новости».

Второе место в рейтинге стран с самым доступным по цене сливочным маслом занимает Венгрия, где стоимость составляет 1,76 доллара, а третье место – Португалия с ценой 1,9 доллара. США заняли четвертую позицию с ценой 1,94 доллара за пачку, а замыкает пятерку лидеров Польша, где масло стоит 1,96 доллара. Также в десятку вошли Германия, Турция, Испания и Австрия с ценами на масло от 1,99 до 2,20 доллара.

Анализ цен показал, что в половине исследованных стран стоимость масла ниже средней мировой стоимости, равной 2,78 доллара. Например, во Франции масло продается за 2,31 доллара, в Канаде – за 2,52 доллара, а в Китае – за 2,54 доллара. Наиболее дорогим оказалось сливочное масло в Дании, где за него платят 4,27 доллара за 200 граммов. Следом идут Болгария, Япония, Австралия и Индонезия, где цены варьируются от 3,67 до 3,98 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потребление и производство мороженого в России выросло на 24%, что привело к дефициту сливок и росту цен на сливочное масло, сообщил гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.

Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, и по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции. Россия в 2024 году также открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана в рамках стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.

Между тем российские власти отказались вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты, полагаясь на добровольные ограничения от торговых сетей и производителей.