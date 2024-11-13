ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.0 комментариев
Россия оказалась восьмой по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»
Россия заняла восьмое место по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»
Наиболее доступное сливочное масло среди стран «Большой двадцатки» продается в Индии, где его стоимость составляет всего 1,37 доллара за 200 граммов, в то время как в России, занимающей восьмое место, такая упаковка стоит 2,09 доллара.
Индия занимает первое место по дешевизне сливочного масла среди стран «Большой двадцатки»: стоимость 200-граммовой пачки там составляет всего 1,37 доллара. В то время как в России такая же пачка стоит 2,09 доллара, что ставит страну на восьмое место по данному показателю, сообщает РИА «Новости».
Второе место в рейтинге стран с самым доступным по цене сливочным маслом занимает Венгрия, где стоимость составляет 1,76 доллара, а третье место – Португалия с ценой 1,9 доллара. США заняли четвертую позицию с ценой 1,94 доллара за пачку, а замыкает пятерку лидеров Польша, где масло стоит 1,96 доллара. Также в десятку вошли Германия, Турция, Испания и Австрия с ценами на масло от 1,99 до 2,20 доллара.
Анализ цен показал, что в половине исследованных стран стоимость масла ниже средней мировой стоимости, равной 2,78 доллара. Например, во Франции масло продается за 2,31 доллара, в Канаде – за 2,52 доллара, а в Китае – за 2,54 доллара. Наиболее дорогим оказалось сливочное масло в Дании, где за него платят 4,27 доллара за 200 граммов. Следом идут Болгария, Япония, Австралия и Индонезия, где цены варьируются от 3,67 до 3,98 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потребление и производство мороженого в России выросло на 24%, что привело к дефициту сливок и росту цен на сливочное масло, сообщил гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.
Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, и по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции. Россия в 2024 году также открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана в рамках стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.
Между тем российские власти отказались вводить предельные розничные цены на социально значимые продукты, полагаясь на добровольные ограничения от торговых сетей и производителей.