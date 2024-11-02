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    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку
    В России утвердили перечень оружия для школьных охранников
    Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ
    «Калашников» завершил испытания автомата АМ-17
    Рогов сообщил о частичном окружении Курахово в ДНР российскими войсками
    Депутат Швыткин сообщил о переломе в конфликте на Украине
    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет
    Экс-футболист «Локомотива» Алиев внесен в список террористов
    Лукашенко призвал не сравнивать белорусские города с Парижем
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    7 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    9 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    2 ноября 2024, 19:27 • Новости дня

    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию

    Россельхознадзор сообщил о поставке 90 тонн масла из ОАЭ в Россию

    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции.

    По информации пресс-службы Россельхознадзора, первая поставка состоялась 18 октября 2024 года. До этого момента поставки масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись, передает ТАСС

    Согласно данным системы ФГИС «ВетИС», ко 2 ноября в Россию было импортировано 90 тонн сливочного масла. «Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», – уточнили в ведомстве.

    Поставка из ОАЭ открывает новые возможности для рынка и может повлиять на ассортимент масложировой продукции в России. Это также свидетельствует о расширении торговых связей между странами, что важно в условиях текущих экономических реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло. Ранее в Минсельхозе сообщали о мерах по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Турецкие производители начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 29 октября в страну ввезено 20 тонн продукции из Турции. Россия в 2024 году открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана, что является частью стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.

    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2024, 11:16 • Новости дня
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей

    Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.

    «Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Валиева решила продолжить карьеру после дисквалификации

    Фигуристка Валиева объявила о планах продолжить карьеру после окончания дисквалификации

    Валиева решила продолжить карьеру после дисквалификации
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации, отметив, что неудачное выступление на чемпионате России не должно стать концом ее пути.

    Спортсменка выразила желание вновь вернуться на лед и радовать зрителей, передает ТАСС. Решение о продолжении спортивной карьеры было принято после размышлений над ее последним выступлением на чемпионате России, которое, по словам Валиевой, не принесло удовлетворения.

    Она подчеркнула, что не считает правильным заканчивать карьеру в столь юном возрасте, и обещает приложить все усилия для успешного возвращения. «Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», – сказала она.

    Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда. Ранее директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что 18-летняя экс-фигуристка поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.

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    2 ноября 2024, 04:07 • Новости дня
    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%

    Экспорт российского газа в Европу достиг 26,52 млрд куб. м с начала 2024 года

    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Россия за десять месяцев 2024 года увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу, достигнув объема в 26,52 млрд куб. м, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 15%.

    Начиная с января по октябрь 2024 года Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Европу более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении это составило 26,52 млрд куб. м, в то время как в 2023 году объем поставок за тот же период составил около 23 млрд куб. м, передает ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

    При этом отмечается, что за весь 2023 год совокупный объем экспорта российского газа в Европу достиг 28,15 млрд куб. м. Таким образом, в октябре 2024 года Россия прокачала в Европу 2,8 млрд куб. м газа, немного увеличив показатель относительно сентября (2,7 млрд куб. м) и октября 2023 года (2,74 млрд куб. м). Эти данные свидетельствуют о стабильном росте экспорта российского газа в Европу, говорится в сообщении.

    Напомним, 9 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС. По его словам, Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

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    2 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    Экс-офицер СБУ: Группа ДРГ в Брянской области состояла из кадровых военных НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская диверсионная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военных НАТО, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военнослужащих НАТО, передает РИА «Новости».

    «Это была группа кадровых военнослужащих стран НАТО, которых страны НАТО в достаточном количестве присылают на Украину для получения реального боевого опыта», – заявил Прозоров.

    По словам экс-подполковника СБУ, руководство НАТО стремится, чтобы кадровые военные получали опыт участия в современной войне.

    Он отметил, что война на Украине отличается от операций в Афганистане, Ираке и Африке, это классический тип войны. Западные страны, по его мнению, готовятся к возможным столкновениям с Россией и ее союзниками, что делает опыт, приобретаемый на Украине, бесценным для военных НАТО.

    Кроме того, Прозоров добавил, что эти военнослужащие – не наемники, приехавшие за заработком или из-за ненависти к России, они выполняют приказы своих правительств.

    Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников. Как сообщили в Росгвардии, украинская ДРГ состояла из 10 человек.

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    1 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за вступления Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выбор между обещаниями принять Украину в НАТО и риском начала третьей мировой войны очевиден, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В интервью телеканалу RT Медведев обсудил возможность принятия Украины в НАТО и связанные с этим риски, передает ТАСС. По его словам, в этом вопросе необходимо учитывать угрозу начала третьей мировой войны.

    «Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он (экс-госсекретарь США Генри Киссинджер) как бы с некоторым сожалением пробросил: ну, теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО», – напомнил Медведев.

    Политик выразил несогласие с такой точкой зрения, заявив, что «в этом он все-таки ошибся, такой предопределенности нет». Медведев подчеркнул, что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала третьей мировой войны, выбор совершенно очевиден.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину. Военный эксперт Александр Степанов сообщил, что учения НАТО Lightning Strike 24, проводимые на крупнейшем полигоне Северной Европы в финской Лапландии с участием около 3,6 тыс. военнослужащих, рассматриваются как подготовка к войне с Россией.

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    1 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Напавшему на журналистов в Москве избрали меру пресечения

    Подозреваемого в нападении на сотрудников «Известий» в Москве отправили под домашний арест

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Романа Павлова, подозреваемого в нападении на съемочную группу «Известий».

    Павлова отправили под домашний арест до 31 декабря, он обвиняется в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сообщили в суде, передает ТАСС.

    По данным следствия, инцидент произошел 31 октября в здании на Озерковской набережной, где съемочная группа «Известий» выполняла редакционное задание. Павлов, являющийся местным жителем, осознавая, что перед ним сотрудник СМИ, применил удушающий прием против оператора и нанес ему не менее двух ударов.

    В сентябре неизвестные напали на журналистов телеканала «360», инцидент произошел на территории Битцевского леса в Москве.

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    2 ноября 2024, 07:24 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска захватили ключевую транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре, блокировав снабжение центрального микрорайона Цитадель, сообщил начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

    По его словам, бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ и бригады «Восток» выбили украинские силы из поселка Калиновка и заняли высоты к северу от этой территории, передает ТАСС.

    В результате мощных атак штурмовиков и огня артиллерии противник вынужден отступать в частный сектор микрорайона Северный, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    «Взяв под контроль эту территорию, а также заняв лесополосу вдоль железнодорожных путей, силы «Эспаньолы» перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, более известного среди штурмующих как Цитадель», – заявил Чукча.

    Кроме того, под контролем «Эспаньолы» оказался лесной массив у пионерлагеря «Дружба», ранее служивший узлом обороны украинских войск. Чукча подчеркнул, что в этом лагере долгое время находились украинские солдаты и офицеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили наступать в районах Часова Яра и Клещеевки. Ранее российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, ВС России установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в ДНР.

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    2 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    ЦБ сохранил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций

    Tекст: Александра Юдина

    Центробанк России решил оставить без изменений список из 13 системно значимых кредитных организаций, в который входят крупнейшие банки страны.

    На сайте регулятора указано, что в списке остались Сбербанк, ВТБ, «ЮниКредит Банк», Банк ГПБ, «Совкомбанк», «Альфа-Банк», Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», «Росбанк», «ТБанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

    «Банк России... утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», – говорится в сообщении Центробанка.

    Системно значимыми кредитными организациями считаются те банки, которые оказывают значительное влияние на банковский сектор.

    Ранее Госдума приняла законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан.

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    2 ноября 2024, 00:54 • Новости дня
    Минобороны отчиталось об уничтожении 87 украинских БПЛА

    Силы ПВО за сутки перехватили 87 беспилотников над разными регионами страны

    Tекст: Максим Попов

    За сутки российские силы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников, включая 36 над Курской областью.

    Как сообщили в Минобороны, средства ПВО за последние сутки уничтожили и перехватили 87 украинских БПЛА, передает ТАСС.

    В частности, три беспилотника были сбиты над Белгородской областью и один над Брянской областью. При этом основная часть дронов – 83 единицы – была уничтожена ночью, в том числе 36 над Курской областью, 20 над Брянской областью, 12 над Республикой Крым, 8 над Воронежской областью, 4 над Орловской областью и 3 над Белгородской областью.

    Военные подчеркнули, что системы ПВО продолжают защищать населенные пункты и стратегические объекты в России, активно реагируя на угрозы с воздуха.

    Напомним, 1 ноября в результате удара ВСУ в белгородском Шебекино были повреждены предприятия и автобус.

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    1 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью

    Российские ПВО сбили три украинских беспилотника в Брянской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские средства ПВО успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на Брянскую область, уничтожив три ударных беспилотника, что помогло избежать жертв и разрушений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По словам Богомаза, три дрона самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны, говорится в Telegram-канале губернатора.

    Богомаз подчеркнул, что благодаря действиям ПВО удалось избежать жертв и разрушений на территории региона. Операция по нейтрализации угрозы прошла успешно, и население Брянской области может чувствовать себя в безопасности. Власти продолжают следить за ситуацией и готовы к возможным новым атакам.

    Минобороны также подтвердило факт уничтожения беспилотников, отметив, что ПВО страны находятся в полной боевой готовности. Противодействие дроновым атакам остается одной из приоритетных задач военных в текущих условиях.

    Напомним, в ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России. При этом в ходе атаки на Брянскую область пострадал человек.

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