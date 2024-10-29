Шойгу обсудил с президентом ОАЭ поставки урановой продукции для АЭС

Шойгу и президент ОАЭ Мохаммед ибн Заид обсудили проекты мирного атома и поставки урана

Tекст: Ольга Иванова

В ходе встречи в Абу-Даби, сообщает ТАСС, Сергей Шойгу и Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян обсудили ключевые вопросы международной безопасности и двусторонние отношения. Особое внимание было уделено проектам по использованию мирного атома. В пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ отметили, что стороны также обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах.

Шойгу, комментируя итоги встречи, заявил, что Россия готова расширять взаимодействие с ОАЭ в области поставок обогащенной урановой продукции. «Предусматриваются поставки обогащенной урановой продукции для обеспечения топливом АЭС «Барака». Готовы к расширению такого взаимодействия», – отметил он.

Проект АЭС «Барака» представляет собой крупный шаг в развитии ядерной энергетики в ОАЭ. Совместные усилия России и ОАЭ в этой сфере подчеркивают стратегическую важность сотрудничества в области мирного атома.

Газета ВЗГЛЯД писала, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.