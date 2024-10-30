Турция начала поставлять в Россию сливочное масло

Tекст: Алексей Дегтярев

По состоянию на 29 октября, в страну ввезено 20 тонн сливочного масла из Турции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее в Минсельхозе сообщали о мерах по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.

В декабре 2023 года Турция начала поставлять яйца в Россию.