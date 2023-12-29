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В Россию начались поставки яиц из Турции
Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца из Турции
Россельхознадзор с пятницы начал поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий, сообщило ведомство.
В сообщении говорится, что ведомство с 29 декабря 2023 года открывает поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий, которые расположены в благополучных по гриппу птиц территориях, передает ТАСС.
В Россельхознадзоре добавили, что данное решение приняли из-за потребности в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также учитывая гарантии, предоставленные Турцией о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС.
В ведомстве уточнили, что Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России нет и «точно не будет», после Нового года следует ожидать снижения цен.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил глава государства, комментируя ситуацию с ценами на яйца.
На прошлой неделе начались поставки азербайджанских столовых яиц в Россию. В минувший вторник на российскую территорию провезли первую партию пищевых яиц из Азербайджана, 21 декабря была ввезена вторая партия.