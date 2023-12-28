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Вице-премьер заявила, что дефицита яиц в России «точно не будет»
Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала снижение цен на яйца после Нового года
Дефицита яиц в России нет и «точно не будет», после Нового года следует ожидать снижения цен, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Абрамченко подчеркнула, что «рынок более чем полностью обеспечен яйцом», учитывая «принятые меры, баланс производства и потребления, расширение импортных поставок», передает РИА «Новости».
По ее словам, «цены стабилизируются» после того, как «схлынет предновогодняя волна». «Сейчас, безусловно, это ажиотаж, который ранее во времена пандемии мы наблюдали по гречке, по сахару, по подсолнечному маслу, но никаких предпосылок для этого ажиотажа нет», – скзала она.
Нынешнюю ситуацию, как заявила Абрамченко, вызвали рост потребления (более чем на 1,8 млрд штук) и вспышки птичьего гриппа – из-за птичьего гриппа производство снизилось на 700 млн яиц.
Абрамченко указала, что уже достигнуто соглашение с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства. Минсельхоз настроил механизм их поддержки. Ожидается, что только эти шаги в 2024 году позволят увеличить «производство на 550 млн штук».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил глава государства, комментируя ситуацию с ценами на яйца.
Органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста оптово-отпускных цен. ФАС рекомендовала властям регионов заключать соглашения с бизнесом о стабилизации цен на куриные яйца.